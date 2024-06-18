المحكمة الرياضية تُنصف محمد الشيبي أمام اتحاد الكرة المصري (صورة)
حسمت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موقف عقوبة محمد الشيبي، مدافع نادي بيراميدز، بعد توقيع عقوبة عليه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقافه لمدة 6 مباريات؛ بسبب شكواه حسين الشحات لاعب الأهلي في القضاء المدني.
ولجأ الشيبي للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات عاما واحدا مع إيقاف التنفيذ، بينما قرر الاتحاد المصري معاقبة الشيبي بالإيقاف 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ نتيجة لجوئه للقضاء المدني في واقعة رياضية.
وفي خطاب رسمي، أقرت "كاس" بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للحصول على حقه في واقعة تعدي الشحات على لاعب بيراميدز.
وأصدرت "كاس" قرارا برفع الإيقاف عن الشيبي، بعد 24 ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، لتُلزم اتحاد الكرة المصري برفع الإيقاف فورا عن اللاعب المغربي.
وكان اتحاد الكرة المصري رفض في وقت سابق إعطاء نادي بيراميدز خطابا يفيد بإيقاف عقوبة الشيبي "مؤقتًا"، لحين البت في الاستئناف المقدم من اللاعب ضد عقوبته، كي يحق له المشاركة في المباريات.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، يوم 30 مايو الماضي، بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي، في الدعوى القضائية التي حركها ضده المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
واتهم "الشيبي" لاعب الأهلي بالإهانة، والضرب، والسب والقذف، خلال واقعة صفعه على وجهه عقب لقاء الأهلي وبيراميدز، يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع حسين الشحات من مزاولة أي نشاط رياضي تابع للهيئات الإدارية لمدة 5 أعوام مقبلة.