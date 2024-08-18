سقط ريال مدريد في فخ التعادل خارج ملعبه أمام مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1-1، مساء الأحد، في الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني.

تقدم ريال مدريد مبكرًا عن طريق لاعبه البرازيلي رودريغو في الدقيقة 13 وسط توقعات بفوز عريض في ظل اكتمال صفوفه بمشاركة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

ولكن الأمور تحولت للنقيض مع انتفاضة مايوركا بعدما نجح فيدات موريكي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وأضاع مايوركا عدة محاولات أمام مرمى ريال مدريد الذي نشط قبل النهاية مع دخول لوكا مودريتش ثم مشاركة أردا غولر وبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز.

وطالب رودريغو بضربة جزاء قبل دقائق من النهاية، ولكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة لصالح ريال مدريد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء ضد فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء لينهي حامل اللقب مباراته الافتتاحية لليغا بتعادل مخيب.

وكسر مايوركا هيبة ريال مدريد بعد صفقة مدوية أبرمها بطل أوروبا بضم الفرنسي كيليان مبابي، واكتمال الترسانة الهجومية بلاعبين على أعلى مستوى.

وحصد ريال مدريد نقطة واحدة مع افتتاحية مشواره بالدوري الإسباني كما حصد مايوركا نقطة أيضًا من الجولة الأولى.