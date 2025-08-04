لماذا ترفض جماهير الهلال التعاقد مع داروين نونيز؟

دشنت جماهير الهلال السعودي هاشتاغًا غاضبًا من أجل إيصال صوتها بشكل سريع إلى الإدارة الحالية، خاصة بعد رحيل فهد بن نافل عن مقعد الرئيس في انتظار الانتخابات المقبلة، وذلك رفضًا للتعاقد مع داروين نونيز، نجم ليفربول الإنجليزي.

وبدأ نادي الهلال خطوات جدية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع ليفربول، لشراء عقد الأوروغوياني داروين نونيز في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار ذات علاقة هل انخفض السقف؟.. تعليق صادم حول تفاوض الهلال مع داروين نونيز (صورة)

أخبار ذات علاقة مفاجأة حول المسؤول الذي أرسل عرض الهلال إلى داروين نونيز

ودخل الهلال في مفاوضات رسمية مع نادي ليفربول، بعد الحصول على موافقة داروين نونيز، والاتفاق معه على الشروط الشخصية خلال الأيام الماضية.

ويسارع مسؤولو "الزعيم" خطواتهم من أجل تعزيز خط الهجوم بالتعاقد مع نونيز، الذي أصبح الخيار الهجومي الأول على طاولة الإدارة، بعد فشل محاولات ضم النيجيري فيكتور أوسيمين، المنتقل حديثاً إلى غلطة سراي.

أخبار ذات علاقة مفاجأة حول مفاوضات النصر السعودي لضم داروين نونيز

لكن هذه الصفقة أثارت غضب جماهير الهلال، التي أطلقت هاشتاغًا بعنوان "#نونيز_مرفوض"، وقدّمت عبره عدة مبررات قوية للإدارة للمطالبة بإيقاف مفاوضات ضم اللاعب الأوروغوياني.

وجاءت أبرز هذه الحجج بأن اللاعب صاحب عقلية مهزوزة ويتأثر سريعًا بالضغوط؛ ما يجعله يهدر العديد من الفرص السهلة أمام الشباك، وهذا ظهر بقوة مع "الريدز" العام الماضي، وصبّت الجماهير غضبهم عليه أكثر من مرة.

كما أن جماهير الهلال طالبت الإدارة بضرورة البحث عن مهاجم أفضل من نونيز، حيث إن السوق ما زال مفتوحًا، ويمكن البحث خلاله عن لاعب بمواصفات أقوى وصاحب شخصية هجومية حاسمة أمام شباك المنافسين.

وبات نونيز، البالغ من العمر 26 عامًا، قريبًا للغاية من مغادرة صفوف ليفربول هذا الصيف، علمًا بأن عقده يمتد حتى صيف 2028.

ولم يعد نونيز جزءًا أساسيًا من المشروع الفني للريدز بقيادة المدرب آرني سلوت، ويُنتظر أن يكون شهر أغسطس حاسمًا في تحديد مستقبله.

ويطلب ليفربول 55 مليون يورو نظير التخلي عن نونيز، كما أن اللاعب يتقاضى حاليًا 6.5 مليون يورو سنويًا.