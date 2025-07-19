بعد لقطة البلايلي.. الرابطة التونسية تتوعد بـ"الحزم" ضد الحركات غير الأخلاقية

توعدت رابطة الدوري التونسي للمحترفين اليوم السبت اللاعبين بتطبيق القانون بحزم وصرامة إزاء اللقطات غير الأخلاقية، وذلك بعد أشهر قليلة من الجدل الذي أعقب قيام المهاجم الجزائري للترجي التونسي يوسف بلايلي بحركة مشينة احتفالًا بتسجيله هدفًا لفريقه.

وشهد الموسم الماضي قيام عدد من لاعبي الدوري بحركات غير أخلاقية تجاه الفريق المنافس أو جماهيره، لكن لقطة يوسف بلايلي في مباراة فريقه الترجي مع شبيبة العمران في مارس 2024 كانت الأكثر إثارة للجدل بعدما دافع الفريق الأحمر والأصفر بكل هوادة عن لاعبه.

وأقرت رابطة الدوري بعد تصاعد موجة الغضب ضد النجم الجزائري، وبعد ردود أفعال متباينة فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين ضد يوسف بلايلي قبل أن تفرض العقوبة ذاتها على لاعبين آخرين على غرار أيمن دحمان حارس مرمى النادي الصفاقسي للأسباب ذاتها.

وأكد محمد المقراني المتحدث الرسمي باسم رابطة الدوري التونسي للمحترفين أن مجلس رابطة كرة القدم المحترفة سيطبق القانون بصرامة وحزم مع كل اللاعبين منذ الجولة الأولى من موسم 2025 ـ 2026 حتى لا يقع في فخ غض النظر عن بعض المذنبين وفق قوله.

وأضاف المقراني في تصريحات إعلامية عقب عملية سحب قرعة روزنامة الدوري اليوم السبت: "منذ الدقيقة الأولى لبداية الموسم الجديد سنراقب كل اللاعبين، لا مجال للتسامح مع أي حركة أخلاقية، ولا بد من الردع منذ البداية، لن نقع في خطأ الموسم الماضي عندما مرت بعض اللقطات دون عقوبة، بل سيكون الجميع على قدم المساواة مع اعتماد مبدأ العدل والمساواة والردع في الآن نفسه"، وفق قوله.

وتعرض محمد المقراني المتحدث الرسمي باسم الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة في أبريل الماضي إلى حملة انتقادات قوية بعد أن دافع عن يوسف بلايلي إثر الحركة غير الأخلاقية التي أتاها اللاعب في مباراة الترجي وشبيبة العمران بعد أن سجل هدفًا للترجي.

وقال المقراني آنذاك إن بلايلي لم يكن يقصد الإساءة لأحد بتلك اللقطة، وأضاف أن مكتب الرابطة سيوجه (في ذلك الوقت) الدعوة للاعب الجزائري لمساءلته عما كان يقصد من خلال تلك اللقطة.

وفجرت تبريرات المتحدث الرسمي موجة من الغضب والسخرية في آن واحد، بل وجه الكثير من المتابعين اتهامات للمقراني بكونه محاميًا ليوسف بلايلي وللترجي، وطالبت أطراف عدة بإقالته من منصبه.

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ويشار إلى أن مكتب رابطة الدوري التونسي للمحترفين لم يوقع عقوبات على بعض اللاعبين الذين قاموا بحركات لا أخلاقية في الدوري على غرار أسامة السهيلي لاعب الإفريقي، في حين فرض عقوبة الإيقاف على بلايلي وأيمن دحمان ولاعبين آخرين، ما أفرز موجة من الجدل والاتهامات.

وتبدأ منافسات الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 يوم 9 أغسطس المقبل، وتدور الجولة الأولى على دفعتين اثنتين.

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وتنص قوانين المجلة التأديبية لكرة القدم في تونس على فرض عقوبات تتراوح بين الإيقاف لمباراتين ولست مباريات ضد كل لاعب يثبُت عن طريق تقرير الحكم أو مراقب المباراة أو اللقطات والصور التلفزيونية ارتكابه إشارات غير أخلاقية أو حركات مشينة خلال المقابلة.