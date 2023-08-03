النصر يتعادل مع الزمالك ويرافق الشباب لدور الـ8 بالبطولة العربية (فيديو)

مباراة سجال

ظن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أنه تقدم لفريقه بعد سبع دقائق لكن الهدف لم يحتسب للتسلل الذي ألغى أيضا هدف عبدالرحمن غريب لاعب النصر بعدها بدقيقتين.

وسجل زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على أليكس تيليس.

ومرت ضربة رأس لأندرسون تاليسكا فوق عارضة الزمالك قبل 14 دقيقة من النهاية، كما أطلق سيكو فوفانا تسديدة من مدى قريب بجوار القائم الأيمن.

وأرسل البديل غيسلان كونان تمريرة عرضية حولها رونالدو بضربة رأس في مرمى الحارس محمد صبحي بعدما هرب من رقابة المدافع محمد عبد الغني قبل ثلاث دقائق من النهاية.