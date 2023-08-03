النصر يتعادل مع الزمالك ويرافق الشباب لدور الـ8 بالبطولة العربية (فيديو)
سجل كريستيانو رونالدو هدفا قرب النهاية ليتأهل النصر إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع الزمالك الذي ودع البطولة.
وأدرك رونالدو التعادل للعملاق السعودي بضربة رأس بعدما تقدم أحمد سيد (زيزو) من ركلة جزاء.
مباراة سجال
ظن سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أنه تقدم لفريقه بعد سبع دقائق لكن الهدف لم يحتسب للتسلل الذي ألغى أيضا هدف عبدالرحمن غريب لاعب النصر بعدها بدقيقتين.
وسجل زيزو في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد لوجود لمسة يد على أليكس تيليس.
ومرت ضربة رأس لأندرسون تاليسكا فوق عارضة الزمالك قبل 14 دقيقة من النهاية، كما أطلق سيكو فوفانا تسديدة من مدى قريب بجوار القائم الأيمن.
وأرسل البديل غيسلان كونان تمريرة عرضية حولها رونالدو بضربة رأس في مرمى الحارس محمد صبحي بعدما هرب من رقابة المدافع محمد عبد الغني قبل ثلاث دقائق من النهاية.
بانيجا يسجل من ركلة جزاء مجددا ويقود الشباب لدور الثمانية
في المباراة الثانية سجل الأرجنتيني إيفر بانيجا هدفا من ركلة جزاء مجددا ليقود الشباب للفوز 1-صفر على الاتحاد المنستيري التونسي والتأهل لدور الثمانية.
وبعد أن قاد الشباب للفوز بالطريقة ذاتها على الزمالك في المباراة السابقة وضع بانيجا فريقه في المقدمة في الدقيقة 26 من علامة الجزاء بشكل رائع.
ورفع النصر رصيده إلى خمس نقاط ليتأخر بنقطتين عن منافسه المحلي الشباب متصدر المجموعة الثالثة.
وحل الزمالك ثالثا وله أربع نقاط، وتذيل الاتحاد المنستيري التونسي المجموعة دون أي نقاط.
ويلعب النصر أمام الرجاء المغربي في دور الثمانية.