برشلونة يهزم ريال مدريد بثلاثية في ودية مثيرة (فيديو)

اقتنص فريق برشلونة فوزا بنتيجة (3-0) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، صباح يوم الأحد، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الأول لصالح برشلونة، في الدقيقة الـ 15 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء بعد ركلة ركينة نفذها غوندوغان، لتصل الكرة إلى بيدري، حيث مررها إلى عثمان ديمبلي، الذي سددها بطريقة أكثر من رائعة وهز بها الشباك.

وحصل ريال مدريد على ضربة جزاء، في الدقيقة الـ 20، بعد لمسة يد على أراوخو، نفذها فينيسيوس جونيور ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة.