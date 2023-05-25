مرتضى منصور يكشف مصير أوسوريو ومفاوضات موسيماني.. وشكوى اتحاد الكرة والأهلي للفيفا

وخلال مؤتمر اليوم، أكد مرتضى منصور دعمه للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، نافيًا التقارير التي تحدثت عن رحيله.

وقال مرتضى منصور إن أوسوريو مستمر في قيادة الزمالك، ومجلس الإدارة يدعمه ويسانده هو والجهاز الفني المعاون، رغم الهجوم الذي يتعرض له بسبب طريقة لعبه وفقدان الكثير من النقاط.

ونفى مرتضى منصور وجود رغبة داخل نادي الزمالك للتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي الأسبق، أو حسام حسن مدرب المصري.

وأوضح: "كل الأخبار المنتشرة عن التعاقد مع موسيماني أو حسام حسن غير صحيحة، أقول لوسائل الإعلام كفاكم شائعات، النادي لا يحتمل".

وواصل "أنا لا أريد التعاقد مع موسيماني؛ لأن لدي من هو أفضل منه، وإنما أريد (مَن هم معه)".

ووجه مرتضى منصور نقدًا للجنة الفنية لنادي الزمالك بسبب انتقادها المدرب الكولومبي، قائلا: "مع احترامي للجنة الفنية، غير مسموح لأعضائها الحديث مع أي شخص دون العودة إلى مجلس الإدارة".