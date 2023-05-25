مرتضى منصور يكشف مصير أوسوريو ومفاوضات موسيماني.. وشكوى اتحاد الكرة والأهلي للفيفا
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "المعزول عن منصبه"، مصير الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بعد النتائج السلبية للفريق.
وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا، اليوم، في صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي للحديث عن الأمور الخاصة بالنادي وفريق الكرة، بحضور مرتضى منصور.
وزارة الشباب والرياضة المصرية قررت في وقت سابق تطبيق قرار عزل مرتضى منصور عن منصب رئيس نادي الزمالك، بعدما قضى رئيس الزمالك المعزول عقوبة السجن لمدة شهر، على خلفية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلا أن مرتضى منصور ما زال متمسكًا بمنصبه كرئيس لنادي الزمالك.
وخلال مؤتمر اليوم، أكد مرتضى منصور دعمه للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق، نافيًا التقارير التي تحدثت عن رحيله.
وقال مرتضى منصور إن أوسوريو مستمر في قيادة الزمالك، ومجلس الإدارة يدعمه ويسانده هو والجهاز الفني المعاون، رغم الهجوم الذي يتعرض له بسبب طريقة لعبه وفقدان الكثير من النقاط.
ونفى مرتضى منصور وجود رغبة داخل نادي الزمالك للتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي الأسبق، أو حسام حسن مدرب المصري.
وأوضح: "كل الأخبار المنتشرة عن التعاقد مع موسيماني أو حسام حسن غير صحيحة، أقول لوسائل الإعلام كفاكم شائعات، النادي لا يحتمل".
وواصل "أنا لا أريد التعاقد مع موسيماني؛ لأن لدي من هو أفضل منه، وإنما أريد (مَن هم معه)".
ووجه مرتضى منصور نقدًا للجنة الفنية لنادي الزمالك بسبب انتقادها المدرب الكولومبي، قائلا: "مع احترامي للجنة الفنية، غير مسموح لأعضائها الحديث مع أي شخص دون العودة إلى مجلس الإدارة".
شكوى الأهلي واتحاد الكرة للفيفا
في نفس السياق، كشف مرتضى منصور قيامه بإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن لجوء النادي الأهلي إلى القضاء المدني في جانب يخص كرة القدم.
وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري أوقفت اللاعب 12 مباراة؛ بسبب هتافه بألفاظ خادشة ضد الزمالك بعد مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري المصري.
ويرغب الزمالك في تنفيذ عقوبة اللاعب، فيما حرك الأهلي دعوى قضائية ضد شرعية تشكيل لجنة الانضباط، لتقرر لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق النظر في التظلم المقدم من النادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا ضد إيقاف اللاعب.
وقال مرتضى: "أرسلنا شكوى رسمية للفيفا بشكل نهائي ضد الأهلي واتحاد الكرة ولجنة التظلمات وكهربا بموافقة المجلس.. والشكوى تمت ترجمتها وإرسالها بشكل رسمي".
المنع من القيد لـ3 فترات
من جهة أخرى، أكد مرتضى أن الفريق الأول لكرة القدم مُقبل على أزمة جديدة، وهي إمكانية منع النادي من القيد لـ 3 فترات على التوالي؛ بسبب المستحقات المتأخرة للغاني أتشمبونغ.
وقال مرتضى: "أمتلك فيديو للاعب يقول إنه حصل على كافة مستحقاته، وعندما تركت النادي أرسلت الفيديو لحسين لبيب ولكنه تقاعس".
وواصل: "عندما عدت قمنا بعمل تسوية مع اللاعب ودفعنا أول قسط وعند القسط الثاني تم الحجز على الحسابات.. أواجه أزمة كبيرة بسبب الحجز على الحسابات ولا أدري كيف أصرف أو أقوم بعمل إيداع".