مانشستر سيتي يتحرك لإعادة حارسه السابق

بدأ مانشستر سيتي الإنجليزي تحركات مكثفة لإعادة حارس مرماه السابق في ظل خطة المدرب بيب غوارديولا لتجديد دماء الفريق.

وأبرم مانشستر سيتي عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها التعاقد مع الهولندي تيغاني رايندرز لاعب وسط ميلان الإيطالي والجزائري ريان آيت نوري ظهير أيسر وولفرهامبتون الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة أكثر الأمور رعبا.. مالك تشيلسي يعيد نشر تغريدة مشجع مانشستر سيتي

وانضم أيضاً ريان شرقي نجم ليون الفرنسي وسفيري نيبان لاعب وسط روزنبيرغ النرويجي كما ضم الفريق الحارس ماركوس بيتينيلي قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة نجم مانشستر سيتي يتلقّى البركة من حاكم مملكة الأشانتي في غانا (صور)

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن جيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي الإنجليزي تلقى اتصالات مكثفة من أجل التعاقد معه من جانب مانشستر سيتي فريقه السابق.

وأبدى ترافورد ترحيبه بفكرة العودة إلى صفوف مانشستر سيتي حال توصل الفريقين لاتفاق بشأن رحيله.

ويسعى مانشستر سيتي لتخفيض قيمة الصفقة حيث يشمل عقد الحارس الإنجليزي بنداً يسمح بعودته إلى فريق المدرب غوارديولا مقابل 40 مليون جنيه إسترليني ولكن السيتي يرغب في تخفيض هذه القيمة.

وتعتمد هذه الصفقة على رحيل البرازيلي إيدرسون مورايس الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى غلطة سراي التركي.

أخبار ذات علاقة نجم مانشستر سيتي ينثر أموالاً على راقصي فرقة في غانا (فيديو)

وانضم ترافورد صاحب الـ 22 عاماً إلى فريقه الحالي بيرنلي في صيف 2023 بعد رحيله عن فريق مانشستر سيتي.