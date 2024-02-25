أبو تريكة يهاجم التحكيم بسبب مجاملة تشيلسي على حساب ليفربول (صورة)
انتقد محمد أبو تريكة، محلل قنوات "بي إن سبورت"، أداء الحكم كريستوفر كافانا في المباراة التي تجمع تشيلسي وليفربول، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.
وفي إحدى اللقطات، تدخل مويسيس كايسيدو بالقدم اليسرى على القدم اليسرى لريان غرافينبيرش، لاعب ليفربول.
وتسبب هذا التدخل بخروج غرافينبيرش من المباراة؛ نتيجة إصابة في الكاحل، وشارك مكانه جو غوميز.
وقال أبو تريكة عن التدخل: "تدخل كايسيدو يستحق الطرد المباشر، الـ"VAR" لعب مع تشيلسي، كان "شاهد مشافش حاجة، كايسيدو كان يستحق بطاقة حمراء".
كما أكد المحلل طارق الجلاهمة أن كايسيدو كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء.
ويغيب عن ليفربول محمد صلاح، وداروين نونيز، وترينت ألكسندر أرنولد، ودومينيك زوبوسزلاي، وديوغو غوتا، وكورتيس جونز، وجويل ماتيب، وتياغو ألكانتارا، والحارس أليسون.
وانتهى الشوط الأول من النهائي على التعادل السلبي.
طلب بوكيتينو
وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، قد طالب الحكام باتخاذ قرارات مُنصفة خلال نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول على ملعب ويمبلي.
وحذّر الأرجنتيني بوكيتينو الحكام من تأثر مشاعرهم برحيل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن متصدر الدوري الإنجليزي، نهاية الموسم الحالي.
وقال بوكيتينو: "ما نود التأكد منه هو أننا ذاهبون للتنافس، وسنكون منصفين في كل قرار يُتخذ".
وأضاف: "أعتقد أنه لم يُتخذ قرار مهم واحد لصالحنا عندما لعبنا ضد ليفربول على ملعبه، لم يتم احتساب ركلتي جزاء، وإذا كانت المواجهة بنسبة 50 إلى 50، دائما ما كانت تنتهي لصالح الفريق الذي يرتدي اللون الآخر، وهو الأحمر، أريد معاملتي بإنصاف".
وأشار بوكيتينو إلى أن مطالبات فريقه باحتساب ركلتي جزاء خلال خسارته 1/4 على ملعب أنفيلد في الدوري الممتاز، الشهر الماضي، رُفضت من دون وجه حق.