11 لاعبًا من برشلونة وسان جيرمان مهددون بالغياب عن مباراة الإياب

بات 7 لاعبين من برشلونة و4 لاعبين من باريس سان جيرمان مهددين بالغياب عن مباراة الإياب الحاسمة بين الفريقين، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخشى اللاعبون الأحد عشر من الفريقين الحصول على الإنذار في مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء في باريس، والذي سيجعلهم آليًا خارج حسابات مدربيهم في مواجهة الحسم بعد أسبوع.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن 4 لاعبين من باريس سان جيرمان في رصيدهم إنذار واحد، وهو ما يعني أن حصولهم على الإنذار في مواجهة، الأربعاء، يعني بالضرورة غيابهم عن مواجهة الإياب بعد أسبوع.

واللاعبون الأربعة في تشكيلة المدرب لويس إنريكي، الذين سيخوضون المباراة بحذر مخافة الحصول على الإنذار، هم: عثمان ديمبيلي، ولوكاس هيرنانديز، وميلان سكرنيار، ومانوال أوغارت.

وكشفت الصحيفة أن "الوضع في نادي برشلونة يبدو أشد خطورة وحذرًا، إذ إن 7 لاعبين يتقدمهم جوهرة الفريق الكاتالوني ونجمه الجديد لامين يامال مهددون بالغياب عن موقعة كامب نو، في 16 أبريل الجاري، في حال الوقوع في فخ الإنذار الأربعاء.

ويخشى كل من لامين يامال، ورونالد أرواخو، وسيرجي روبيرتو، وأندرياس كريستينسن، وفرنكي دي يونغ، وفيران توريس، وجواو فيليكس، الحصول على الإنذار حتى لا يحرموا من خوض مواجهة الإياب بعد أسبوع.

وسيكون المدرب تشافي هيرنانديز مضطرًا للبحث عن خيارات أخرى في مواجهة الإياب في ملعب كامب نو في برشلونة في حال حصول بعض لاعبيه على الإنذار، غدًا الأربعاء، في مواجهة الذهاب.