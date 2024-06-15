مورينهو يكشف توقعاته لبطل يورو 2024 والوصيف وأفضل هداف

قدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو توقعاته لنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم ألمانيا 2024، التي انطلقت أمس الجمعة بمواجهة أولى نجح فيها المنتخب المستضيف في تحقيق أعرض فوز في المباريات الافتتاحية وذلك بنتيجة (5 ـ 1) أمام اسكتلندا.

وتوقع مورينهو، الذي تم تعيينه مؤخرا مدربا جديدا لفنربخشه التركي طرفي المباراة النهائية، قائلا إنه يرجح كفة منتخبي البرتغال وإنجلترا لخوض النهائي في ملعب برلين يوم 14 يوليو المقبل.

وتوقع مورينهو أن يفوز منتخب بلاده البرتغال بلقب يورو 2024، ليكون ذلك التتويج هو اللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد نسخة 2016.