مورينهو يكشف توقعاته لبطل يورو 2024 والوصيف وأفضل هداف
قدم المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو توقعاته لنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم ألمانيا 2024، التي انطلقت أمس الجمعة بمواجهة أولى نجح فيها المنتخب المستضيف في تحقيق أعرض فوز في المباريات الافتتاحية وذلك بنتيجة (5 ـ 1) أمام اسكتلندا.
وتوقع مورينهو، الذي تم تعيينه مؤخرا مدربا جديدا لفنربخشه التركي طرفي المباراة النهائية، قائلا إنه يرجح كفة منتخبي البرتغال وإنجلترا لخوض النهائي في ملعب برلين يوم 14 يوليو المقبل.
وتوقع مورينهو أن يفوز منتخب بلاده البرتغال بلقب يورو 2024، ليكون ذلك التتويج هو اللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد نسخة 2016.
أما في ما يتعلق بالمنتخبات التي ستكون لها مسيرة جيدة في "يورو 2024"، رشح مورينهو كلا من إيطاليا وإسبانيا وهولندا وألمانيا لتبلغ أدوارا متقدمة.
وبخصوص الجوائز الفردية، جاءت توقعات المدرب الشهير مفاجئة شيئا ما ذلك أنه قدم أفضل هداف وأفضل لاعب في النهائيات من المنتخب نفسه، منتخب إنجلترا الذي رشحه مورينهو للعب المباراة النهائية.
وقال مورينهو إنه يرى أن يحرز قائد منتخب إنجلترا هاري كين جائزة أفضل هداف لليورو، بينما سيكون جود بيلنغهام نجم ريال مدريد وزميل هاري كين في منتخب الأسود الثلاثة أفضل لاعب في النسخة الحالية من المسابقة.
من جهة أخرى، سلط جوزيه مورينيو الضوء على اللاعب الذي سيتوج بالكرة الذهبية لموسم 2023 ـ 2024، قائلا إن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد هو الأقرب لإحراز الكرة الذهبية وفق توقعاته.
ويلعب منتخب البرتغال كأس أمم أوروبا 2024 ضمن المجموعة السادسة مع تشيكيا وتركيا وجورجيا.