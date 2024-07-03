20 لاعبًا يتخذون كريستيانو رونالدو قدوة

استمر كريستيانو رونالدو طيلة 22 عاما في تقديم أفضل المستويات بملاعب كرة القدم رفقة الأندية التي لعب لها ومع منتخب بلاده، حتى أنه أصبح أسطورة حية في عالم الساحرة المستديرة.

وانعكس ذلك على عدد النجوم الذين يتخذونه قدوة، والذين أصبحوا بالمئات حول العالم، لكن دعكم من تلك الأعداد الكبيرة، هناك 20 لاعبًا شابًّا في الوقت الحالي يتخذون من البرتغالي قدوة ومثلا أعلى، دعونا نستعرضهم فيما يلي:

أردا غولر

نجم منتخب تركيا والمنتقل إلى ريال مدريد مؤخرًا يحب رونالدو وكان البرتغالي من أسباب انتقاله إلى النادي الملكي.

إندريك

النجم البرازيلي هو لاعب آخر فضل الانتقال إلى ريال مدريد؛ بسبب حبه لكريستيانو رونالدو ورغبته في التواجد بنفس الفريق الذي تواجد فيه من قبل.

كيليان مبابي

نجم باريس سان جيرمان وموناكو السابق معروف بعشقه لرونالدو، وظهر ذلك في الصور الملصقة على جدار غرفته وهو طفل، ومؤخرًا كان البرتغالي أيضًا من أسباب انتقاله إلى ريال مدريد.

إرلينغ هالاند

"أحب أن أقابله وأقول له إنني لاعب كرة قدم بفضله، لقد كان مثلي الأعلى دائمًا"، كان ذلك تصريح هالاند نجم مانشستر سيتي عندما سئل عن قدوته كريستيانو رونالدو.

ماركوس راشفورد

نجم مانشستر يونايتد قد يكون سبب حبه لرونالدو مفهومًا كونه لعب إلى جواره، لكن في الواقع فقد أظهر تقديره للبرتغالي قبل ذلك بكثير في تصريحات عديدة، حتى أن نجم النصر الحالي أرسل له قميصًا موقّعًا لريال مدريد، كتب له عليه: "استمر في العمل الجيد".

راسموس هويلوند

نجم مانشستر يونايتد قال في تصريحات بعد الانتقال إلى الشياطين الحمر: "قدوتي هو رونالدو، والدي عرفني عليه وهو في يونايتد وتابعته في ريال مدريد، أحب عقليته ورغبته الدائمة في التسجيل وأن يكون الأفضل".

ماتياس دي ليخت

اعترف دي ليخت بحبه لرونالدو مبكرًا، وأكد في تصريحات سابقة أنه كان يدّعي أنه رونالدو عندما كان يلعب مع أصدقائه في صغره، وقال: "أول قميص كرة قدم لي كان يخص رونالدو في مانشستر يونايتد".

جواو فيليكس

زميله في منتخب البرتغال ولاعب أتلتيكو مدريد الحالي اعترف بتفضيله لرونالدو في 2019 لصحيفة "ريكورد"، قائلًا: "هو بطل طفولتي، ومثال في كل شيء، كنت طفلًا بينما هو أفضل لاعب في العالم، هو لاعب فريد ولا يمكن تعويضه".

جيمس ماديسون

نجم توتنهام كان يشجع مانشستر يونايتد في صغره بسبب رونالدو ويفضله على ميسي حتى يومنا هذا، وقال في تصريحات لصحيفة "كوفنتري تليغراف" في 2015: "لقد كان دومًا قدوتي، وكنت أتطلع له طوال الوقت، وشجعت مانشستر يونايتد بسببه".

هاري كين

كين لاعب كبير في السن لكنه لا يزال أصغر من رونالدو بثمانية أعوام، وعندما كان البرتغالي في أفضل مستوياته كان كين لا يزال يشق طريقه، وفي 2017 قال عنه: "طلبت قميصه فقد كان مثل أعلى كبير بالنسبة لي وكانت مشاهدته وأنا أنمو أمرًا هائلًا بالنسبة لي".

فينيسيوس جونيور

لاعب ريال مدريد الحالي خرج في 2020 وبعد هدف سجله في ملعب "سانتياغو برنابيو" في شهر مارس ضد برشلونة ليحتفل بنفس طريقة رونالدو الشهيرة أمام عيونه أثناء وجود البرتغالي في المدرجات، وأكد بعدها أن البرتغالي هو مثله الأعلى.

غابرييل مارتينيلي

نضج مارتينيلي ورونالدو كان نجمًا، ودومًا ما كان يتطلع له بحسب ما صرح في 2020، قائلًا: "هو قدوتي، أحببته كثيرًا وأحببت الرغبة التي يملكها، هو دومًا يريد الحصول على المزيد، ومثال عظيم لنا".

رحيم سترلينغ

قال النجم الإنجليزي في تصريحات لـ"ميرور" في 2014، بينما كان لا يزال لاعبًا في ليفربول: "أنا دومًا أتطلع لرونالدو، لقد كان دائمًا قدوة بالنسبة لي، وهو الأفضل في العالم".

برونو فيرنانديز

فيما قال فيرنانديز في تصريحات سابقة: "أنا مشجع كبير لكريستيانو رونالدو، تابعته دومًا وكان من أسباب أن أحلم باللعب لمانشستر يونايتد".

ميسون ماونت

نجم وسط مانشستر يونايتد مثل الكثير من الشباب حاول تقليد طريقة رونالدو في تسجيل الركلات الحرة عدة مرات وهو طفل، واعترف في تصريحات قائلًا: "أنا أحاول بناء طريقة تسديدي على ما كان رونالدو يفعله".

جاستن كلويفرت

يعد نجل النجم الهولندي الكبير باتريك كلويفرت من أكبر عشاق رونالدو، وقال في تصريحات لشبكة "دازون": "رونالدو كان قدوتي دومًا؛ بسبب ما هو عليه داخل وخارج الملعب، كنت أتابعه وأنا طفل ولا زلت أفعل ذلك".

ممفيس ديباي

"لقد شاهدته كثيرًا، هو قدوتي ولاعب كبير، ربما الأكبر في العالم، دومًا ما أتطلع إلى ركلاته الثابتة"، هذه كانت كلمات نجم أتلتيكو مدريد عن رونالدو.

بوكايو ساكا

قال ساكا باختصار عن رونالدو: "أنا أحب عقليته ورغبته الدائمة في أن يكون الأفضل، هو لاعب فريد من نوعه ودومًا يركز على أن يقدم كل ما لديه".

أليخاندرو غارناتشو

الأرجنتيني المحب لكريستيانو رونالدو لا يخفي عشقه للبرتغالي، حتى أنه كتب عنه ذات مرة: "الأفضل في التاريخ"، متجاهلًا مواطنه ليونيل ميسي.

سون هيونغ مين

اعترف الكوري الجنوبي بعشقه لكريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد بصفة عامة؛ بسبب بارك جي سونغ، وقال: "لقد شاهدته لأوقات طويلة، هو لا يزال قدوتي حتى هذا الوقت، وهو أفضل مني بمراحل".