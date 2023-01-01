5 قرارات قاسية لإريك تين هاغ أعادت مانشستر يونايتد إلى الواجهة
قالت صحيفة "ميرور" في تقرير اليوم الأحد إنه كان لإيريك تين هاغ تأثير كبير على مانشستر يونايتد منذ تعيينه مديرًا للنادي في مايو الماضي، حيث يسعى اليونايتد للحصول على مكان متقدم فيه في دوري أبطال أوروبا.
وبدأ المدرب الهولندي البالغ من العمر 52 عامًا بداية كارثية مع مانشستر يونايتد حيث خسر أول مباراتين في الدوري الممتاز وكان في ذيل الترتيب، بعد أن تلقت شباك الفريق 6 أهداف في أول جولتين.
ومع ذلك انتقل مانشستر يونايتد من تقدم إلى تقدم منذ الخسارة المهينة بنتيجة 0/4 أمام برينتفورد حيث عاقب المدرب لاعبيه.
وجعل تين هاغ فريقه بأكمله يركض لمسافة 13.9 كيلومترًا في اليوم التالي للمباراة وبعد ذلك فاز الفريق في 10 من آخر 14 مباراة في الدوري الإنجليزي وهو الآن في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن آرسنال المتصدر و4 نقاط فقط عن مانشستر سيتي الثاني.
وبحسب "ميرور" فإن المدرب الهولندي اضطر إلى اتخاذ بعض القرارات القاسية بما في ذلك طريقة تعامله مع موقف كريستيانو رونالدو.
ورصدت "ميرور" 5 قواعد وضعها تين هاغ للاعبيه وكيف طبقها.
تأخر راشفورد
وبحسب ما ورد في الصحيفة، حذر تين هاغ لاعبيه قبل بدء الموسم من أنه سيتم استبعادهم إذا تأخروا عن التدريب أو اجتماعات الفريق حيث وضع قواعده منذ البداية.
وكان هذا على الرغم من مدى جودة الأداء وأهميته للفريق حيث حاول تغيير الروح والثقافة في أولد ترافورد.
وأظهر مدرب أياكس السابق قوته بشكل مثالي في غرفة تغيير الملابس حيث أسقط ماركوس راشفورد المتألق في الرحلة إلى ولفرهامبتون، على الرغم من تسجيله في آخر مباراتين له.
وتأخر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن اجتماع الفريق قبل مواجهة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في مولينو في 31 ديسمبر، وبالتالي تم إسقاطه على مقاعد البدلاء.
مانشستر يونايتد تحت 23 عامًا
بعد أن طالب بتغيير طريقة لعب مانشستر يونايتد من الأكاديمية إلى أعلى، تولى تين هاغ مسؤولية الفريق الرديف الأسبوع الماضي في محاولة لفتح طريق أفضل إلى فريقه الأول.
وكشف المدرب الهولندي كيف أخبر إدارة مانشستر يونايتد خلال المفاوضات في الربيع الماضي أنه سيوافق فقط على أن يصبح مدربهم الجديد إذا تم منحه السيطرة الكاملة على فريق تحت 23 عامًا بالنادي، وحصل على هذه الفرصة في ديسمبر.
ويعمل تين هاغ عن كثب مع المدرب الرسمي تحت 23 عامًا مارك ديمبسي والمدرب بول ماكشين، لكنه يتخذ القرارات النهائية بشأن جميع مسائل اختيار الفريق وحتى تحديد مواقع اللاعبين وعدد الدقائق التي يلعبونها على أرض الملعب.
وقام تين هاغ بدور مزدوج مماثل في أياكس لأنه يعتقد أنها أفضل طريقة للحصول على نظرة عامة دقيقة عن المواهب وهذا شيء لم يكن يونايتد يفعله قبل أن يأتي.
عقوبة رونالدو
كان هناك العديد من علامات الاستفهام التي أثيرت حول مستقبل كريستيانو رونالدو منذ تعيين تين هاغ نظرًا لأسلوبه في كرة القدم وعدم رغبة المهاجم في الضغط.
ويعتمد أسلوب تين هاغ على الضغط والعمل الجاد خلال فقدان الكرة وهو أمر لا يفعله رونالدو، وأصبحت العلاقة بين الطرفين متوترة بسرعة كبيرة.
وتمت معاقبة رونالدو في عدة مناسبات بسبب عدة قضايا بما في ذلك مغادرة أولد ترافورد قبل نهاية المباراة في مرتين وكذلك رفض المشاركة كبديل أمام توتنهام.
وتعامل تين هاغ مع الأخير بشكل ممتاز وقرر عدم إدراج رونالدو في قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي بعد خرق القواعد واستدعاه على الفور للمباراة التالية في الدوري الأوروبي.
لكن المسمار الأخير تم وضعه في التابوت عندما قرر رونالدو التحدث بشكل سلبي عن النادي، وقال البرتغالي إنه لا يحترم مدربه.
وكان هذا خرقًا آخر لعقده قبل أن يقرر مانشستر يونايتد إنهاء عقده بالتراضي، قبل أن ينضم إلى النصر السعودي.
حظر الطهاة الشخصيين
تم حظر الطهاة الشخصيين في بداية عهد تين هاغ حيث منع المدرب الهولندي الطهاة الشخصيين من طهي وجبات اللاعبين في يوم المباراة وطوال الأسبوع.
ويتعين على اللاعبين أن يأكلوا بالضبط ما أعده النادي حتى يتمكن من مراقبة نظامهم الغذائي بسهولة وكيفية أدائهم بشكل يومي.
وبحسب "ميرور" فإن كل لاعب في يونايتد لديه خطة نظام غذائي مصممة خصيصًا وسيتم فحص مؤشر كتلة الجسم (BMI) شهريًا للتأكد من أن اللاعبين يحافظون على لياقتهم.
وهذا لمنع مشاكل زيادة الوزن ومشاكل الحفاظ على اللياقة للتأكد من أن الفريق في أفضل حالة ممكنة كل أسبوع.
تقديم الشكاوى
على الرغم من موقفه المتشدد بشأن العديد من القضايا، طلب تين هاغ من لاعبيه القدوم لرؤيته إذا كانت لديهم أي مشاكل، بدلاً من الذهاب إلى وكلائهم.
ويريد المدرب الهولندي تطوير علاقة قوية مع لاعبي مانشستر يونايتد، لأنه يعتقد أن الثقة والاحترام المتبادلين هما أحد العوامل الرئيسية وراء أي فريق ناجح.
وفي الموسم الماضي واجه مانشستر يونايتد الكثير من المشاكل مع اللاعبين الذين ذهبوا لرؤية وكلائهم أولاً وتسريب قضايا إلى الصحافة، مما تسبب في الكثير من المشاكل.