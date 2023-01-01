5 قرارات قاسية لإريك تين هاغ أعادت مانشستر يونايتد إلى الواجهة

قالت صحيفة "ميرور" في تقرير اليوم الأحد إنه كان لإيريك تين هاغ تأثير كبير على مانشستر يونايتد منذ تعيينه مديرًا للنادي في مايو الماضي، حيث يسعى اليونايتد للحصول على مكان متقدم فيه في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ المدرب الهولندي البالغ من العمر 52 عامًا بداية كارثية مع مانشستر يونايتد حيث خسر أول مباراتين في الدوري الممتاز وكان في ذيل الترتيب، بعد أن تلقت شباك الفريق 6 أهداف في أول جولتين.

ومع ذلك انتقل مانشستر يونايتد من تقدم إلى تقدم منذ الخسارة المهينة بنتيجة 0/4 أمام برينتفورد حيث عاقب المدرب لاعبيه.