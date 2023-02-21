رسميًا: آرسنال يمدد عقد المصري محمد النني (شاهد)

وعلق محمد النني على عملية تمديد عقده قائلا عبر الموقع الرسمي لآرسنال: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وأنصارنا كثُرُ، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتنا على أن نكون في أفضل حالاتنا، كل يوم أكون هنا".

وعن كونه أكثر لاعب تواجدا في صفوف آرسنال من الجيل الحالي قال: "هذا الأمر يجعلني فخورا للغاية بتمثيل هذا النادي الرائع منذ عام 2016، الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد جدًا لأنني قمت بتمديد عقدي".

كما كتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يبدأ فصل جديد في رحلتي مع آرسنال. لقد وقعت للتو عقدًا جديدًا.. بالنسبة لي فإن آرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه منذ 7 سنوات".

وأضاف الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما: "أشعر بالفخر لتمثيلي لهذا النادي الرائع منذ عام 2016. الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد لتمديد تعاقدي".