رسميًا: آرسنال يمدد عقد المصري محمد النني (شاهد)
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تمديد عقد لاعبه المصري محمد النني لمدة موسم واحد، ليستمر في صفوف الفريق اللندني حتى عام 2024.
وقال آرسنال في بيان رسمي: "محمد النني مستمر مع الفريق لعام 2024، صاحب الـ30 عاما يتمتع باحترام كبير وخبرة كبيرة في الفريق، انضم إلينا من فريق بازل السويسري في يناير 2016".
وأضاف: "لعب الدولي المصري معنا 155 مباراة في جميع المسابقات، وسجل ستة أهداف وصنع 10 مرات خلال السنوات السبع التي قضاها مع النادي".
وعلق محمد النني على عملية تمديد عقده قائلا عبر الموقع الرسمي لآرسنال: "أنا سعيد للغاية، أحب هذا النادي وأنصارنا كثُرُ، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتنا على أن نكون في أفضل حالاتنا، كل يوم أكون هنا".
وعن كونه أكثر لاعب تواجدا في صفوف آرسنال من الجيل الحالي قال: "هذا الأمر يجعلني فخورا للغاية بتمثيل هذا النادي الرائع منذ عام 2016، الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد جدًا لأنني قمت بتمديد عقدي".
كما كتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يبدأ فصل جديد في رحلتي مع آرسنال. لقد وقعت للتو عقدًا جديدًا.. بالنسبة لي فإن آرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه منذ 7 سنوات".
وأضاف الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما: "أشعر بالفخر لتمثيلي لهذا النادي الرائع منذ عام 2016. الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية وأنا سعيد لتمديد تعاقدي".
وانضم محمد النني إلى آرسنال في يناير 2016 قادمًا من بازل السويسري.
وخاض النني 155 مباراة مع الفريق في كل المسابقات وأحرز ستة أهداف وصنع عشر تمريرات حاسمة.