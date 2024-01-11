كلوب يعتذر للاعب ليفربول
اعتذر يورغن كلوب مدرب ليفربول من كورتيس جونز بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الأول بعد تألق لاعب خط الوسط خلال الفوز 2/1 على فولهام في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمس الأربعاء.
وعلى ملعب أنفيلد تقدم ويليان لفولهام في الدقيقة 19، لكن كورتيس جونز سجل هدف التعادل في الدقيقة 68 قبل أن يسجل البديل كودي جاكبو هدف فوز ليفربول في الدقيقة 71.
وبحسب صحيفة "ميرور" فإن جونز كان صاحب الأداء المتميز أمام فولهام إذ عزز فرصه في أن يصبح أساسيًا في التشكيلة الأساسية لليفربول.
وكان خريج أكاديمية ليفربول موجودًا في الفريق الأول، لكن غالبا ما يكون على مقاعد البدلاء وتكون أغلب مشاركاته أمام فرق ذات مستوى أقل.
وهذا الموسم لعب جونز سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد المباراة أمام فولهام، وأوضح اللاعب كيف أن المزيد من الدقائق في الملعب تخدمه بشكل جيد، وتساعده على التحسن.
ويبدو أن تعليقات كورتيس جونز لاقت استحسان مدربه كلوب، الذي أشار إلى أنه ربما لم يستخدم اللاعب كما كان يجب.
وقال كلوب: "كورتيس جونز مهم للغاية بالنسبة لنا وهو يعرف ذلك، سمعت بالصدفة مقابلته وكان الشيء الوحيد الذي تمكنت من فهمه هو "أحتاج إلى مزيد من وقت اللعب"، أحب ذلك! آسف جدًا يا كورتيس لأنني لم أعطك المزيد من وقت اللعب في وقت سابق".
وأضاف المدرب الألماني: "لقد قطع خطوات كبيرة، لقد بدا وكأنه اللاعب الأكثر لياقة في الملعب بأكمله، لقد تعرض لضربة، أعتقد أنها "ماتت" في ساقه، وسقط، ولكن بعد ثانية استدار وسجل".
وأوضح: "جونز لاعب جيد جدًا، لقد كان كذلك دائمًا، هذا رائع حقًا، لقد قطع خطوات كبيرة في الأمور الدفاعية، وهو ما يمنحه شعورًا أفضل باللعبة".
وأكد كلوب: "أنه لمن دواعي سروري أن يكون الصبي موجودًا لأنه يتمتع بثقة طبيعية وهذا أمر رائع حقًا".
وسيلعب ليفربول مع بورنموث يوم الأحد 21 يناير، قبل مواجهة فولهام في مباراة الإياب، ثم يلعب ليفربول مع تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 45 نقطة من 20 مباراة.