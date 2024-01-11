كلوب يعتذر للاعب ليفربول

اعتذر يورغن كلوب مدرب ليفربول من كورتيس جونز بسبب قلة مشاركاته مع الفريق الأول بعد تألق لاعب خط الوسط خلال الفوز 2/1 على فولهام في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، أمس الأربعاء.

وعلى ملعب أنفيلد تقدم ويليان لفولهام في الدقيقة 19، لكن كورتيس جونز سجل هدف التعادل في الدقيقة 68 قبل أن يسجل البديل كودي جاكبو هدف فوز ليفربول في الدقيقة 71.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإن جونز كان صاحب الأداء المتميز أمام فولهام إذ عزز فرصه في أن يصبح أساسيًا في التشكيلة الأساسية لليفربول.