أول ظهور لنيكي نيكول مع عائلة لامين يامال (صور)

أعاد الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، تأكيد علاقته بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول عبر منشور مثير جديد على حسابه في "إنستغرام"، بعد أسابيع من انتشار شائعات عن انفصالهما.

أخبار ذات علاقة لا أطيقها.. صديق نيكي نيكول السابق يشن هجوما رهيبا عليها

وأثيرت شائعات حول انفاصل لامين يامال عن نيكي نيكول، بعد فترة قصيرة، من المواعدة بينهما.

وبعد مباراة إسبانيا في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية، التقط نيكو ويليامز، زميل يامال في المنتخب، مقطع فيديو له داخل غرفة الملابس.

وفي الفيديو، ظهر مهاجم برشلونة مبتسمًا وهو ينظر إلى هاتفه، ليبادره ويليامز مازحًا: "لماذا تبتسم يا رجل؟ لماذا تبتسم لهاتفك؟".

عندها ابتسم يامال وأظهر شاشة هاتفه التي كانت تحمل صورة تجمعه مع نيكي نيكول كخلفية رئيسة، ثم أرسل قبلة تجاه الكاميرا، ليختم ويليامز الفيديو بعبارة: "صديقي واقع في الحب".

أخبار ذات علاقة أغرب من الخيال.. كيف جمع ميسي بين لامين يامال ونيكي نيكول؟

منشور مثير عبر إنستغرام

أثار يامال الجدل مجددا بعد أن نشر عبر حسابه الرسمي في إنستغرام منشورًا وهو عاري الصدر، ومن ورائه نيكي نيكول.

وجاء هذا المنشور بمرتبة إشارة واضحة إلى استمرار العلاقة بينهما رغم الأحاديث التي روجت لانفصالهما، خصوصًا بعدما حذف اللاعب جميع الصور السابقة التي جمعته بالمعنية من حسابه.

كما ظهرت نيكول مع شقيق يامال الأصغر، في أول ظهور مع أحد أفراد عائلة نجم برشلونة.