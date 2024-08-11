يعمل الجهاز الطبي في النادي الأهلي على تجهيز الثنائي، غابري فيغا وفراس البريكان، لمواجهة الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال يوم 13 أغسطس الجاري، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

غابري فيغا تعرض إلى إجهاد عضلي حرمه من المشاركة مع الفريق أمام جراتسر النمساوي، في المواجهة التجريبية بالمعسكر الخارجي.

ويخضع فيغا الآن إلى اختبارات لياقة بدنية في التدريب المسائي اليوم الأحد، لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها أمام الهلال.

كما يعمل الجهاز الطبي على تجهيز فراس البريكان ليكون ضمن أسماء البدلاء أمام الهلال، بعد تعرضه لإصابة تمزق العضلة أمام لينز النمساوي، في 23 يوليو الماضي.

ويغادر فريق الأهلي إلى أبها، ظهر الاثنين، عبر طائرة خاصة، على أن يجري تدريبًا أخيرًا في المساء قبل مباراة نصف النهائي أمام الهلال.

ويستهل "الراقي" موسمه بمواجهة الهلال، يوم 13 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتحتضن أبها منافسات كأس السوبر خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس الجاري، إذ يلاقي الهلال، بطل دوري روشن السعودي وكأس الملك، نظيره الأهلي، في حين يواجه النصر، وصيف البطولتين، التعاون، رابع ترتيب الدوري.