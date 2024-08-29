إعلامي مقرب من برشلونة يكشف سر فشل صفقة نيكو ويليامز

كشف الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، والذي يعد أحد المقربين من إدارة برشلونة، عن السر وراء فشل صفقة انضمام نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، إلى البلوغرانا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومع بداية الميركاتو الجاري ظهر جيرارد روميرو في بث مباشر لجماهير البارسا، ليؤكد أنه تلقى خبرا مهما عن مستقبل نيكو ويليامز ودونه في ورقة وكتب عليها تاريخ ذلك اليوم ووضع الورقة في قميص البلوغرانا رافضا الإفصاح عما بداخلها.

ولكن بالأمس كشف جيرارد روميرو عن ما كتبه في تلك الورقة، وهو أن "نيكو ويليامز سيكون برشلونياً، تم تجهيز فيديو الوداع".

وأوضح روميرو أن "نيكو ويليامز كان سيأتي إلى برشلونة وتم إعداد فيديو الوداع لرحليه عن أتلتيك بيلباو، لكن في النهاية لم يتحقق ذلك بسبب عدم وجود ضمانات بشأن تسجيله".

وتلقى نيكو ويليامز عرضاً جاداً للانضمام لصديقه لامين يامال في برشلونة هذا الصيف، إلا أنه رفض مفضلاً البقاء مع أتلتيك بيلباو لموسم جديد، وحمل القميص الأسطوري رقم 10 الذي ارتداه إيكر مونيائين لأكثر من 8 سنوات متتالية.

وتعرض نيكو ويليامز لصافرات استهجان من جمهور برشلونة في المباراة التي جمعت الفريق مؤخرا في الجولة الثانية بالدوري الإسباني.

وانفرد برشلونة بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، لينفرد بقمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد فوزه، مساء الثلاثاء، على مضيفه رايو فايكانو بنتيجة 2-1.