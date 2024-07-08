رد ناري من لويس سواريز على تصريحات نجم البرازيل

وجه لويس سواريز، نجم أوروغواي، هجومًا كبيرًا ضد اللاعب أندرياس بيريرا نجم البرازيل بسبب تصريحاته قبل لقاء المنتخبين في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

وتأهل منتخب أوروغواي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد تغلبه على البرازيل بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح عقب التعادل دون أهداف في اللقاء الذي أقيم فجر الأحد.

ويلعب منتخب أوروغواي ضد كولومبيا في نصف النهائي فجر الخميس المقبل بينما يلتقي منتخب الأرجنتين منافسه كندا فجر الأربعاء بنفس الدور.

وأطلق بيريرا تصريحات مثيرة للجدل قبل لقاء البرازيل وأوروغواي مؤكدًا أن منتخب بلاده المرشح الأقرب للفوز والتأهل على حساب السيليستي لتفوقه بشكل كبير.

وقال لاعب السيلساو:" أعتقد أن هناك لاعبين في منتخب أوروغواي يرغبون في التواجد مع منتخب البرازيل".

ورد سواريز بقوة على تصريحات لاعب البرازيل مؤكدًا أن منتخب بلاده لديه لاعبين على أعلى مستوى وخاصة في خط الوسط.

وأضاف:" حينما يتحدث أحد عن منتخب أوروغواي فعليه أن يقرأ التاريخ أولًا ويظهر الاحترام لأننا نملك لاعبين رائعين".

وتابع:" الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات كان يجلس بديلًا للاعب أوروغواي جيورجيان دي أراسكايتا في صفوف فلامنغو البرازيلي وكان وقتها لاعبنا الأفضل في الدوري البرازيلي".