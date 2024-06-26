رغم التأهل.. جماهير إنجلترا تصب غضبها على ساوثغيت (فيديو)

واجه غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غضبا كبيرا من جماهير بلاده رغم التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأنهت إنجلترا مشوارها في دور المجموعات بالبطولة في صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادلها سلبيا، يوم الثلاثاء، مع سلوفينيا التي تأهلت أيضا إلى مراحل خروج المغلوب بالبطولة القارية.

وكانت إنجلترا تأهلت بالفعل إلى دور 16، وعلى الرغم من الأداء المتواضع مرة أخرى، إلا أن التعادل تركها في المركز الأول في المجموعة برصيد خمس نقاط.

وأطلق بعض المشجعين صيحات استهجان بصوت عال وألقوا أكوابا بلاستيكية على أرضية الملعب مع انطلاق صفارة نهاية التعادل السلبي مع سلوفينيا على ملعب كولونيا مساء الثلاثاء.