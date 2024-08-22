يتطلع نادي النصر السعودي، للتغلب على أحزانه بعد خسارة السوبر أمام الهلال، وتحقيق فوز على مضيفه الرائد، في افتتاح الدوري السعودي.
وتفتتح مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي، مساء اليوم الخميس، بمواجهة التعاون والفيحاء، ثم النصر والرائد، وأخيرًا الوحدة والرياض.
ويرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إضافة اللقب إلى ألقاب الدوري التي حققها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.
واكتفى النصر بالتعاقد مع الحارس بينتو، مع استعادة المهاجم تاليسكا بعد تعرضه لإصابة جعلته يغيب منذ فبراير الماضي قبل عودته إلى المشاركة في مباراتي كأس السوبر المحلية.
كما يلعب تشيلسي الإنجليزي في دوري المؤتمر الأوروبي، ويواجه سيرفيت السويسري.
التعاون - الفيحاء 19:10 مساء SSC HD
النصر - الرائد 21:00 مساء SSC HD
الوحدة - الرياض 21:00 مساء SSC HD
تشيلسي الإنجليزي - سيرفيت السويسري 22:00 مساء beIN Sports 1HD
هيرنيك الأوكراني - ريال بيتيس الإسباني 21:00 مساء