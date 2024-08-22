يتطلع نادي النصر السعودي، للتغلب على أحزانه بعد خسارة السوبر أمام الهلال، وتحقيق فوز على مضيفه الرائد، في افتتاح الدوري السعودي.

وتفتتح مباريات الموسم الجديد من الدوري السعودي، مساء اليوم الخميس، بمواجهة التعاون والفيحاء، ثم النصر والرائد، وأخيرًا الوحدة والرياض.

ويرغب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إضافة اللقب إلى ألقاب الدوري التي حققها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

واكتفى النصر بالتعاقد مع الحارس بينتو، مع استعادة المهاجم تاليسكا بعد تعرضه لإصابة جعلته يغيب منذ فبراير الماضي قبل عودته إلى المشاركة في مباراتي كأس السوبر المحلية.

كما يلعب تشيلسي الإنجليزي في دوري المؤتمر الأوروبي، ويواجه سيرفيت السويسري.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي

التعاون - الفيحاء 19:10 مساء SSC HD

النصر - الرائد 21:00 مساء SSC HD

الوحدة - الرياض 21:00 مساء SSC HD

دوري المؤتمر الأوروبي:

تشيلسي الإنجليزي - سيرفيت السويسري 22:00 مساء beIN Sports 1HD

هيرنيك الأوكراني - ريال بيتيس الإسباني 21:00 مساء