نادي بيراميدز يؤكد استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية
اتخذ نادي بيراميدز قرارا جديدا بالاستمرار في الاستثمار بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة، معلنا عدوله عن قراره السابق والذي أعلن خلاله اعتزامه إيقاف استثماراته في الرياضة المصرية اعتراضًا على عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة.
وكان النادي أعلن في الـ 13 من يناير الماضي سحب استثماراته في مصر؛ بسبب ما أسماه "الظلم الفادح" الذي يتعرض له النادي من جانب اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة.
وأكد مسؤولو بيراميدز، في بيان رسمي جديد، اليوم الثلاثاء، استمرار الاستثمارات للنادي، وأنه يتطلع إلى مزيد من التطور والتقدم، ومزيد من أوجه العدالة بين جميع الأندية المتنافسة.
وجاء بيان بيراميدز الذي نشره عبر حسابه الموثق على تويتر، كالتالي: "بعد متابعة للأمور في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لمسنا تحسنًا، ورأينا اتجاهًا لتحقيق العدالة، وتركيزًا من أجل تحسين الأوضاع مستقبلًا".
وأضاف البيان: "قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز الاستمرار في استثماراته بكرة القدم المصرية خلال الموسم المقبل، على أمل المزيد من التحسن، مع العمل بإخلاص وبكل قوة على تمثيل الكرة المصرية بأفضل صورة ممكنة محليا وقاريا، في سبيل رفعتها وتطويرها على كافة الأصعدة".
وحسم بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد منافسة قوية مع الأهلي الذي توج باللقب المحلي للمرة الـ43 في تاريخه.
ومن المقرر أن يشارك بيراميدز، الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا بجانب الأهلي كممثلَين عن مصر.