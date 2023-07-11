نادي بيراميدز يؤكد استمراره في الاستثمار بكرة القدم المصرية

اتخذ نادي بيراميدز قرارا جديدا بالاستمرار في الاستثمار بكرة القدم المصرية خلال الفترة المقبلة، معلنا عدوله عن قراره السابق والذي أعلن خلاله اعتزامه إيقاف استثماراته في الرياضة المصرية اعتراضًا على عدم تكافؤ الفرص وغياب العدالة.

وكان النادي أعلن في الـ 13 من يناير الماضي سحب استثماراته في مصر؛ بسبب ما أسماه "الظلم الفادح" الذي يتعرض له النادي من جانب اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة.

وأكد مسؤولو بيراميدز، في بيان رسمي جديد، اليوم الثلاثاء، استمرار الاستثمارات للنادي، وأنه يتطلع إلى مزيد من التطور والتقدم، ومزيد من أوجه العدالة بين جميع الأندية المتنافسة.