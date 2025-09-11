لاعب ريال مدريد السابق زي روبرتو يبهر العالم بعضلاته (صور)

ظهر البرازيلي زي روبرتو، لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، بلياقة بدنية مذهلة وعضلات بارزة رغم بلوغه 51 عامًا، مؤكدًا أنه بات أكثر قوة مما كان عليه خلال مسيرته الكروية.

زي روبرتو أوضح في حوار نقلته صحيفة "ماركا" أنه يلتزم يوميًا بروتين قاسٍ من التمارين.

ويؤدي ما لا يقل عن 2000 تمرين للبطن موزعة على مدار اليوم: 500 في الصباح، 500 قبل الغداء، 500 بعد الظهيرة، و500 قبل النوم.

وأضاف أن نظامه الغذائي يعتمد على البروتين والخضروات بشكل أساسي، مع تجنب الإفراط في اللحوم الحمراء مفضلًا الدجاج والأسماك.

عشاق كرة القدم الذين تابعوا انطلاقاته مع مواطنه روبيرتو كارلوس على الجناح في ملعب سانتياغو برنابيو، ما زالوا مندهشين من تحوله البدني المذهل بعد الاعتزال، حيث بدا أقوى وأكثر صلابة مما كان عليه في الملاعب.

وفيما يلي صور زي روبرتو المذهلة: