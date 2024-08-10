أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الدرع الخيرية في أنجلترا عقب فوزه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (7 ـ 6) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل (1 ـ 1).

وحقق مانشستر سيتي اللقب بعد أن كان خسر المباراة النهائية في آخر 3 مواسم على التوالي، كان آخرها العام الماضي أمام أرسنال بركلات الترجيح أيضا (4 ـ 1).

وصنع يونايتد العديد من الفرص قبل أن يفتتح أليخاندرو جارناتشو التسجيل في الدقيقة 82 بعدما استلم الكرة على الجانب الأيمن وتوغل نحو منطقة جزاء سيتي قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك.

وبدا أن فريق المدرب إريك تن هاج في طريقه لتكرار انتصاره المفاجئ على سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لكن لاعب الوسط برناردو سيلفا سجل هدفا قبل دقيقة واحدة من النهاية ليرسل المباراة إلى ركلات الترجيح.

وسجل مانويل أكانجي ركلة الترجيح الحاسمة لمانشستر سيتي بعد أن أهدر زميله سيلفا الركلة الأولى لفريقه.

أما من جانب مانشستر يونايتد فرغم تألق الحارس الكاميروني أندريه أونانا في التصدي للركلة الأولي للسيتي، إلا أن زميليه سانشو وإيفانس أهدرا ركلتين ليبددا آمال فريق الشياطين الحمر في الفوز باللقب والنسج على منوال ليستر سيتي وليفربول وأرسنال.

وحقق فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لقب الدرع الخيرية لأول مرة منذ عام 2019 لينهي سلسلة من الهزائم في نهائي البطولة، بعد خسارته أمام أرسنال في الموسم الماضي وليفربول في 2022 وليستر سيتي في 2021.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدرع الخيرية، في 7 مناسبات كان أولها عام 1937.

ويملك مانشستر يونايتد الرقم القياسي كأكثر أندية أنجلترا تتويجا باللقب برصيد 21 لقبا، لكنه لم يحقق أي تتويج في المسابقة منذ سنة 2016 عندما هزم ليستر سيتي (2 ـ 1) بفضل الإنجليزي لينغارد والسويدي إبراهيموفيتش.

يشار إلى أن مسابقة الدرع الخيرية تجمع بطل الدوري وبطل مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية وتدور في العادة قبل أسبوع من بداية الموسم الجديد للدوري الممتاز.