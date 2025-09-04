قضية إيمان خليف تفجر أزمة جديدة في وجه الاتحاد الدولي للملاكمة

اشتعلت أزمة جديدة بشأن بطولة العالم للملاكمة التي تستضيفها إنجلترا بداية من اليوم الخميس بعد قضية النجمة الجزائرية إيمان خليف.

واستبعد الاتحاد الدولي للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الحاصلة على ذهبية أولمبياد باريس 2024، من خوض منافسات بطولة العالم للعبة بسبب عدم أهليتها الجنسية لخوض منافسات الملاكمة النسائية.

وأكد بوريس فان دير فورست، رئيس الاتحاد الدولي، في تصريحات لوسائل الإعلام أن إيمان خليف يحق لها الاستئناف ضد القرار الذي يلزمها بالخضوع لاختبار تحديد الهوية الجنسية وهو ما ترفضه النجمة الجزائرية.

أزمة جديدة

واندلعت أزمة جديدة بعد أن كشف الاتحاد الفرنسي للملاكمة عن عدم مشاركة أي لاعبة في بطولة العالم التي تقام في ليفربول بسبب إجراء اختبار الهوية الجنسية الذي ينفذه الاتحاد الدولي.

وأكدت شبكة RMC SPORT أن القانون الفرنسي يحظر هذه الاختبارات إلا في نطاق محدد وبموافقات مسبقة وهو ما جعل الاتحاد الفرنسي للعبة يرفض هذا الإجراء، نظرًا لتأخر إخطارها به وعدم الحصول على الموافقات الرسمية والقانونية.

وقال الاتحاد الفرنسي للملاكمة في بيان رسمي: "أكدت وزارة الرياضة في أوائل شهر أغسطس الماضي أن فحوصات الخصائص الجينية للشخص لا يجوز إجراؤها إلا للأغراض الطبية أو البحث العلمي، أو بطريقة منظمة للغاية، في إطار مكافحة المنشطات".

وأضاف: "القضية الحالية، التي تهدف إلى التحقق من أهلية الرياضيين بناءً على معيار الجنس لا تندرج مبدئيًا، ضمن أي من هذه الأغراض.. وبالتالي، فإن إجراءها محظور بموجب القانون الفرنسي".