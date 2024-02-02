إشارة تركي آل الشيخ بعد تأخر إنتر ميامي بسداسية أمام النصر (فيديو)

حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا 6-صفر على إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس، بحضور ليونيل ميسي الذي بدا مصابا خلال مشاركته لدقائق قرب النهاية.

وفي الدقيقة 83 نزل ميسي إلى ملعب المملكة أرينا الذي احتضن المباراة، وبمجرد دخوله أطلقت الجماهير صافرات الترحيب، حتى جاءت الكاميرا على تركي آل الشيخ الذي سخر من هزيمة الفريق الأمريكي.

ورفع تركي آل الشيخ بيده رقم 6 في إشارة للنتيجة التي خسر بها إنتر ميامي اللقاء.