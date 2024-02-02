إشارة تركي آل الشيخ بعد تأخر إنتر ميامي بسداسية أمام النصر (فيديو)
سخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من خسارة إنتر ميامي أمام النصر بسداسية نظيفة في كأس موسم الرياض.
حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا 6-صفر على إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض لكرة القدم اليوم الخميس، بحضور ليونيل ميسي الذي بدا مصابا خلال مشاركته لدقائق قرب النهاية.
وفي الدقيقة 83 نزل ميسي إلى ملعب المملكة أرينا الذي احتضن المباراة، وبمجرد دخوله أطلقت الجماهير صافرات الترحيب، حتى جاءت الكاميرا على تركي آل الشيخ الذي سخر من هزيمة الفريق الأمريكي.
ورفع تركي آل الشيخ بيده رقم 6 في إشارة للنتيجة التي خسر بها إنتر ميامي اللقاء.
واكتسح النصر السعودي فريق إنتر ميامي الأميركي 6 - صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس موسم الرياض، التي يستضيفها ملعب "كينغدوم أرينا".
ولم تشهد المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، بسبب عدم جاهزيته، فيما شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وتقدم النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق أوتافيو، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف إيمريك لابورت الهدف الثالث من تسديدة رائعة من مسافة بعيدة في شباك إنتر ميامي في الدقيقة 12.
وفي الدقيقة 51 سجل تاليسكا الهدف الرابع للنصر والثاني له من ضربة جزاء، وبعد ذلك سجل محمد مران الهدف الخامس في الدقيقة 68، واختتم تاليسكا سداسية الفريق في الدقيقة 73.
وكان إنتر ميامي قد خسر المباراة الأولى أمام الهلال السعودي 3-4، فيما حصل النصر على أول ثلاث نقاط، ومن المقرر أن يواجه الهلال يوم الخميس المقبل في ختام منافسات البطولة.