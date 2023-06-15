مانشستر يونايتد يبحث منح حقوق التفاوض الحصرية للشيخ جاسم بن حمد آل ثاني لشراء النادي

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن نادي مانشستر يونايتد يبحث منح مجموعة يقودها الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني حقوق التفاوض الحصرية لشراء النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل أكثر من 6 مليارات دولار.

وأضاف مصدر أن أفراد عائلة جليزر، الذين يملكون حصصًا قليلة في النادي لكنهم يسيطرون عليه بفضل هيكل الأسهم ذي الفئة المزدوجة، سيبيعون حصتهم ضمن الاتفاق المقترح.

وأضاف المصدر أن العرض القطري حاليًا يحظى بأفضلية بالنسبة لعائلة "جليزر" مقارنة بعرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف، الذي سيتيح لأفرادها الاحتفاظ ببعض المصالح في النادي.