قبل السوبر.. خالد العيسى يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي السعودي

زف خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي السعودي، بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن الصفقات الجديدة، قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي المقرر إقامتها في هونغ كونغ، في الـ19 من أغسطس الجاري.

وكان الأهلي قد وافق على المشاركة في بطولة السوبر السعودي بدلاً من الهلال، الذي اعتذر عن الحضور بسبب الإرهاق الذي لحق بلاعبيه جراء مشاركتهم في كأس العالم للأندية، حيث يرغب الجهاز الفني في منحهم فترة راحة أطول قبل انطلاق منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأُعيد انتخاب خالد العيسى رئيساً للنادي الأهلي لفترة ثالثة على التوالي، بعد استبعاد منافسيه على المنصب، أحمد جنة وأحمد الحصيني، من السباق الانتخابي.

وعلى صعيد الصفقات، طالب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، إدارة النادي بالتعاقد مع جناح أجنبي تحت السن، لتعويض رحيل البرازيلي ألكسندر غوميز إلى أتلتيكو مينيرو، وتعزيز القدرات الهجومية للفريق في ظل زحمة البطولات في الموسم المقبل.

وقال العيسى في تصريحات أبرزتها صحيفة الرياضية: "إن شاء الله القادم يحمل أخباراً سارة للجماهير الأهلاوية".

وأضاف: "كرسي رئاسة الأهلي كبير ويستحق كل الدعم والتقدير، والنادي يستحق منا الكثير. كل التحية لمن اجتهد وحاول دخول مجال المنافسة. أطمئن الجماهير أن العمل جارٍ على قدم وساق لدعم الفريق بصفقات جديدة، وهناك تناغم كبير داخل الإدارة، ولا يوجد أي قرار فردي، فجميعنا نعمل لمصلحة النادي. نحن مقبلون على بطولات نوعية كبيرة، وأتمنى من الجماهير مؤازرتنا".

يُذكر أن الأهلي، في عهد العيسى، حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد.