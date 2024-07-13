تطور جديد في مفاوضات الاتحاد السعودي لحسم صفقة موسى ديابي

شهدت مفاوضات نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع اللاعب موسى ديابي نجم أستون فيلا الإنجليزي تطورًا جديدًا.

ودخل الاتحاد في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع ديابي خلال الموسم لتدعيم الجانب الهجومي.

وكشف الصحفي ماركوس بينيتو عبر برنامج "الشيرنغيتو" عبر حسابه بموقع إكس عن اقتراب اللاعب من التوقيع لنادي الاتحاد السعودي.

وأشار إلى أن اللاعب سيوقع لمدة 5 مواسم، وسيتقاضى 13 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكد نادي أستون فيلا على مبلغ 60 مليون يورو نظير هذه الصفقة خلال الموسم المقبل.

وانضم الجناح الفرنسي، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى أستون فيلا قادمًا من باير ليفركوزن الصيف الماضي، ويمتد عقده مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2028.

وسجل ديابي 10 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 54 مباراة في موسمه الأول مع أستون فيلا، كما أنه يرتبط بعقد رسمي مع فريقه حتى عام 2028.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت ، التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق في الموسم المقبل بعد إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من منصبه.

ويرتب مسؤولو الاتحاد السعودي لإبرام صفقة من العيار الثقيل لإعادة الفريق مرة أخرى إلى سكة البطولات بعد الخروج من الموسم الماضي بلا أي بطولات.

وارتبط الاتحاد بالتفاوض مع عدة لاعبين أبرزهم حسام عوار نجم وسط روما الإيطالي ونبيل فقير نجم ريال بيتيس الإسباني والبرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي وكاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.