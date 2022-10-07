حديث فهد المفرج وسامي الجريس في ممر اللاعبين يثير جدلا

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق وضيفه الهلال، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

وفشل هجوم كلا الفريقين في هز الشباك من خلال كل الفرص السانحة طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للهلال بعد سقوط المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو في منطقة جزاء الاتفاق، مما أثار غضب لاعبي الأزرق.

وقال الحكم السعودي السابق عبدالله القحطاني، إن قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق الهلال عند الدقيقة 55.

وقال في تصريحات تلفزيونية: ما حدث هو تلامس لا يؤدي إلى سقوط لاعب وبالتالي لا توجد ركلة جزاء.

وأوضح: "هذا تلامس صغير يحدث بشكل طبيعي في كرة القدم".

على الجانب الآخر، قال المستشار التحكيمي محمد فودة إن حكم المباراة حرم الهلال من ركلة جزاء صحيحة.

وأوضح خلال برنامج "أكشن مع وليد: "لاعب الاتفاق عرقل مدافع الهلال بشكل واضح وأعاقه عن لعب الكرة، وهو ما يستوجب ركلة جزاء".

ورفض سمير عثمان خلال البرنامج نفسه الاتفاق مع تصريحات محمد فودة، مؤكدًا أن التلامس طبيعي ولا يرتقي لاحتساب ركلة جزاء.