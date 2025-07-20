ليفربول يحسم صفقة نارية جديدة

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول توصل لاتفاق مبدئي مع نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، بشأن صفقة ضم المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي.

وأبرم ليفربول العديد من الصفقات في نافذة الانتقالات الصيفية لهذا العام، حيث تعاقد مع كل من جيريمي فريمبونغ، فلوريان فيرتز، أرمين بيتشي، ميلوس كيركيز وفريدي وودمان.

وكان ليفربول قد أبدى رغبة في البداية، في الحصول على خدمات نجم فريق نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك في الميركاتو الصيفي.

وتواصل "الريدز" مع نيوكاسل يونايتد من أجل بحث إمكانية ضم إيزاك، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب الطرف الثاني.

ودفع ذلك الأمر، ليفربول، لتوجيه بوصلته نحو آينتراخت فرانكفورت حيث أبدى اهتمامًا بضم هوغو إيكيتيكي، إذ يبدو بأن الأخير في طريقه للانتقال إلى "آنفيلد".

أخبار ذات علاقة ليفربول ينقض على نجم عربي جديد

وغاب إيكيتيكي عن مباراة ودية لفريق آينتراخت فرانكفورت، أمس، ليعترف المدير الفني للفريق دينو توبمولر، باقتراب رحيل اللاعب عن صفوف النادي الألماني، وسط اهتمام شرس من جانب نادي ليفربول لضمه.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن ليفربول اقترب من حسم صفقة إيكيتيكي بعد تقديم عرض جديد.

أخبار ذات علاقة 4 أشياء تجعل انتقال فينيسيوس إلى ليفربول "مستحيلا"

ويتضمن العرض، الذي يجري صياغته بين الناديين، حزمة تصل قيمتها إلى 90 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عاماً سيوقع مع ليفربول على عقد لمدة 6 سنوات.

وبدأ إيكيتيكي مسيرته الاحترافية في ريمس، حتى جاءته الفرصة عام 2022، حين رحل معاراً صوب باريس سان جيرمان مع وجود بند الشراء.

وبالفعل، قام سان جيرمان بتفعيل خيار شراء إيكيتيكي في صيف 2023 مقابل 35 مليون يورو.

لكن المهاجم الفرنسي لم ينل فرصته، ليرحل في فبراير 2024 إلى آينتراخت فرانكفورت معاراً ويتألق معه ليضمه النادي الألماني بشكل نهائي في صيف العام نفسه مقابل 16.5 مليون يورو.

ومع آينتراخت فرانكفورت، لعب 64 مباراة في كل المسابقات، سجل فيها 26 هدفاً وصنع 14، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".