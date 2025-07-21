بسبب الرواتب.. حسام عاشور يفجر غضبا عارما في الأهلي

فجر حسام عاشور، نجم الأهلي المصري السابق، غضبا عارما داخل مجلس إدارة ناديه بسبب كشفه عن بعض الأسرار داخل غرفة ملابس اللاعبين وحديثه عن وجود أزمة في الفريق بسبب تفاوت كتلة الرواتب بين العديد من اللاعبين.

وكان حسام عاشور عانى من أزمة كبيرة مع إدارة الأهلي السابق ورحل بسببها عن الفريق، وبعد اعتزاله سعى أكثر من مرة للعودة للعمل في النادي لكن كان يقابل الأمر بالرفض، وظهر في أكثر من لقاء تلفزيوني وهو يبكي طالبا نسيان الماضي والعودة لناديه، وعقب دخوله في أزمة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى تلقى اتصالا من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، ليؤكد اللاعب بعد ذلك استعداده للعودة قريبا للنادي.

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ولكن تصريحات اللاعب الأخيرة أحدثت أزمة جديدة قد تمنع عودته قريبا للعمل في النادي الأحمر.

وانتقد قائد الأهلي السابق، تضخم أرقام الرواتب داخل الأهلي حاليا، مؤكدا أن الأمور خرجت عن السيطرة، ولا بد من تدخل الإدارة ووضع سقف واضح.

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وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية: "في وقتي كانت الفئة أولى بـ600 ألف جنيه مصري، وكانت تضم محمد أبوتريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وعصام الحضري، أما الفئة الثانية فكانت ما بين 450 أو 500 ألف جنيه، لكن اليوم نسمع عن لاعبين يحصلون على 100 مليون جنيه، وهذا رقم كبير جدا ومبالغ فيه".

وأضاف: "لديّ معلومة بأن هناك حالة استياء شديدة داخل الفريق بسبب تفاوت الرواتب، وهذا يؤثر على تركيز اللاعبين، لذا يجب على الإدارة أن تتدخل وتضع نظاما واضحا يلتزم به الكل".

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ولا يعد كلام عاشور هو الوحيد بهذا الشأن، حيث أفادت تقارير أخيرة عن إبداء العديد من اللاعبين ضيقهم للمدير الرياضي، محمد يوسف، من رواتبهم وطالبوا بتعديل عقودهم، أسوة بما يحصل عليه أحمد سيد "زيزو"، المنضم حديثا لصفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

إلى ذلك، يخوض الأهلي، مساء اليوم الاثنين، مباراة ودية أمام فريق الملعب التونسي، في أولى مباريات الفريق الودية بمعسكر تونس، الذي انطلق يوم 18 يوليو الجاري.

يذكر أن النادي الأهلي يتواجد في معسكر بتونس، خلال الفترة من 18 يوليو الجاري حتى يوم 26 من الشهر ذاته، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.