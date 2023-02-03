برشلونة يبدأ خطوات تجديد عقد عثمان ديمبلي
يركز برشلونة الآن على تجديد عقود عدد من لاعبيه وذلك بعد تحديد أولويات بعض اللاعبين الذين كانوا ينهون عقودهم، حيث تحدث النادي الكتالوني بالفعل مع سيرجي روبرتو ويعتزم تقديم عرض إلى القائد سيرجيو بوسكيتس.
واجتمع النادي مع موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يعاني من إصابة حاليا ستبعده عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة برشلونة استدعت سيسوكو لحضور اجتماع للتفاوض معه بشأن استمرار ديمبلي.
وفي يوليو/تموز 2022، مدد برشلونة عقد ديمبلي (25 عامًا) لمدة موسمين ينتهي في عام 2024، في عقد قصير الأمد وأدرك برشلونة حينها أنه سيتعين عليه تمديد هذا العقد في أقرب فرصة قبل دخول موسمه الأخير.
وقد حانت تلك اللحظة وبدا أن الاستعداد من كلا الجانبين جيد، إذ يريد الجناح الفرنسي الدولي الاستمرار لسنوات عديدة في كامب نو وكل من المدرب تشافي هرنانديز والإدارة الرياضية سعداء للغاية بأداء ديمبلي والتزامه.
ويقتصر الاتصال الذي بدأ بالفعل على التعبير عن الرغبة في التفاوض. لا توجد حتى الآن محادثات تعاقدية ولكن الدعوة لتحديد موعد هي بالفعل الخطوة الأولى.
ويريد برشلونة حسم تمديد عقد ديمبلي سريعا لأن أحد مفاتيح الأمر هو أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 100 مليون يورو ولكن باستثناء أنه خلال شهري يونيو ويوليو ينخفض إلى 50 مليون فقط، وهو مبلغ في متناول العديد من الأندية الإنجليزية الأكثر اهتمامًا دائمًا بالتعاقد معه.
وفي كامب نو، لا يخافون هذه المرة من مفاوضات مزعجة وطويلة كما حدث في العام السابق، إذ أعلن الدولي الفرنسي في الآونة الأخيرة أنه راضٍ وسعيد في برشلونة، وأن نيته ليست مغادرة النادي وأن الشيء الوحيد الذي يدور في ذهنه هو تمديد عقده.
وأصيب ديمبلي خلال الفوز على جيرونا الأسبوع الماضي، وسيغيب عن عدة مباريات للفريق في الليغا وكذلك الدوري الأوروبي، إذ غاب بالفعل عن مواجهة ريال بيتيس وسيغيب عن مواجهة إشبيلية وفياريال وقادش وألميريا ومباراة مانشستر يونايتد.
وكان ديمبلي قد انضم إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند الألماني في 2017 وشارك مع النادي الكتالوني في 150 مباراة وأحرز 32 هدفا وصنع 34 هدفا.
وتوج بلقب الدوري الإسباني مرتين مع الفريق وبكأس ملك إسبانيا مرتين أيضا خلال خمسة أعوام.