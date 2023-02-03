برشلونة يبدأ خطوات تجديد عقد عثمان ديمبلي

يركز برشلونة الآن على تجديد عقود عدد من لاعبيه وذلك بعد تحديد أولويات بعض اللاعبين الذين كانوا ينهون عقودهم، حيث تحدث النادي الكتالوني بالفعل مع سيرجي روبرتو ويعتزم تقديم عرض إلى القائد سيرجيو بوسكيتس.

واجتمع النادي مع موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يعاني من إصابة حاليا ستبعده عن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.