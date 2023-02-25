صحف رياضية: ريال مدريد وأتلتيكو يجتمعان.. غياب جديد لفاتي.. وأطفال ديربي مدريد

ركزت الصحيفة على تلقي غراهام بوتر مدرب تشيلسي شتائم وأمنيات بالموت له ولعائلته وكتبت: "تلقى غراهام بوتر إساءة شرسة تمنت له ولعائلته الموت بسبب نتائج تشيلسي السيئة"، و"غراهام بوتر: تريد الترولات المريضة أن أموت أنا وأطفالي".

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وكتبت: "إيدي هاو: نتطلع لرفع حقيقي" و"تين هاغ يتطلع لصفر أخطاء".