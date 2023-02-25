صحف رياضية: ريال مدريد وأتلتيكو يجتمعان.. غياب جديد لفاتي.. وأطفال ديربي مدريد

ركزت الصحيفة على ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: "جمع الشمل" و"ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يجتمعان مرة أخرى بعد براكين مباراة الكأس".
كما اهتمت الصحيفة بمباريات السبت في الدوري الإسباني.
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.
سبورت: ديربي حاسم
ركزت الصحيفة على برشلونة بعد الإقصاء من الدوري الأوروبي وكتبت: "ضرورة الفوز بثنائية لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا".
الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني وكتبت: "ديربي حاسم".
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.
موندو ديبورتيفو: فاتي غياب جديد
ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت: "ماركوس تورام معروض على برشلونة" و"أنسو فاتي غياب جديد".
الصحيفة اهتمت بديربي العاصمة في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت: "ريال مدريد يلعب في ديربي مليء بحالات الطوارئ".
كما اهتمت بقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: "قرعة شيطانية للأندية الإسبانية".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.
أس: أطفال الديربي
ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني وكتبت: "أطفال الديربي".
الصحيفة اهتمت بقضية رشوة برشلونة لنائب رئيس الحكام السابق وكتبت: "أحد حكام تقنية الفيديو يقدم شكوى ضد نغريرا".
كما اهتمت الصحيفة بقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: "ريال بيتيس يسقط في مانشستر يونايتد، وريال سوسيداد ضد روما وإشبيلية أمام فنربخشة".
غلاف صحيفة أس اليوم السبت.
ذا صن: تين هاغ يتطلع لصفر أخطاء
ركزت الصحيفة على تلقي غراهام بوتر مدرب تشيلسي شتائم وأمنيات بالموت له ولعائلته وكتبت: "تلقى غراهام بوتر إساءة شرسة تمنت له ولعائلته الموت بسبب نتائج تشيلسي السيئة"، و"غراهام بوتر: تريد الترولات المريضة أن أموت أنا وأطفالي".
الصحيفة اهتمت بنهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وكتبت: "إيدي هاو: نتطلع لرفع حقيقي" و"تين هاغ يتطلع لصفر أخطاء".
غلاف صحيفة ذا صن اليوم السبت.
ليكيب: يد من حديد
ركزت الصحيفة على منتخب فرنسا للسيدات لكرة القدم وكتبت: "يد من حديد".
الصحيفة اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي وكتبت: "كلاسيكو ورؤيتان".
كما اهتمت بفوز ليل على ستاد بريست 2-1 وكتبت: "ليل يفوز تحت ضغط عالٍ".