من آخر مواجهة في ديربي مدريد
من آخر مواجهة في ديربي مدريد
رياضة

صحف رياضية: ريال مدريد وأتلتيكو يجتمعان.. غياب جديد لفاتي.. وأطفال ديربي مدريد

الصحف تركز على ديربي مدريد ونتائج قرعة الدوري الأوروبي ومواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد وأتلتيكو يجتمعان

ركزت الصحيفة على ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: "جمع الشمل" و"ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يجتمعان مرة أخرى بعد براكين مباراة الكأس".

كما اهتمت الصحيفة بمباريات السبت في الدوري الإسباني.

غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت.

سبورت: ديربي حاسم

ركزت الصحيفة على برشلونة بعد الإقصاء من الدوري الأوروبي وكتبت: "ضرورة الفوز بثنائية لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا".

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني وكتبت: "ديربي حاسم".

غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت.

موندو ديبورتيفو: فاتي غياب جديد

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت: "ماركوس تورام معروض على برشلونة" و"أنسو فاتي غياب جديد".

الصحيفة اهتمت بديربي العاصمة في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت: "ريال مدريد يلعب في ديربي مليء بحالات الطوارئ".

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: "قرعة شيطانية للأندية الإسبانية".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت.

أس: أطفال الديربي

ركزت الصحيفة على مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ديربي الدوري الإسباني وكتبت: "أطفال الديربي".

الصحيفة اهتمت بقضية رشوة برشلونة لنائب رئيس الحكام السابق وكتبت: "أحد حكام تقنية الفيديو يقدم شكوى ضد نغريرا".

كما اهتمت الصحيفة بقرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكتبت: "ريال بيتيس يسقط في مانشستر يونايتد، وريال سوسيداد ضد روما وإشبيلية أمام فنربخشة".

غلاف صحيفة أس اليوم السبت.
غلاف صحيفة أس اليوم السبت.

ذا صن: تين هاغ يتطلع لصفر أخطاء

ركزت الصحيفة على تلقي غراهام بوتر مدرب تشيلسي شتائم وأمنيات بالموت له ولعائلته وكتبت: "تلقى غراهام بوتر إساءة شرسة تمنت له ولعائلته الموت بسبب نتائج تشيلسي السيئة"، و"غراهام بوتر: تريد الترولات المريضة أن أموت أنا وأطفالي".

الصحيفة اهتمت بنهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وكتبت: "إيدي هاو: نتطلع لرفع حقيقي" و"تين هاغ يتطلع لصفر أخطاء".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم السبت.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم السبت.

ليكيب: يد من حديد

ركزت الصحيفة على منتخب فرنسا للسيدات لكرة القدم وكتبت: "يد من حديد".

الصحيفة اهتمت بمباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي وكتبت: "كلاسيكو ورؤيتان".

كما اهتمت بفوز ليل على ستاد بريست 2-1 وكتبت: "ليل يفوز تحت ضغط عالٍ".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت.
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com