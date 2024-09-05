حضرت الملايين.. كشف ممول صفقات الزمالك

كشف مصدر عن الممول الرئيس للصفقات التي أبرمها نادي الزمالك في الفترة الماضية، رغم معاناة النادي من أزمة مالية كبيرة أدخلته في داومة بسبب سداد المستحقات المتأخرة للاعبين ومدربين سابقين.

وكان حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، كشف في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا أن النادي الأبيض سدد نحو مليار جنيه مصري مستحقات للاعبين ومدربين سابقين، وأن النادي لم يكن في حوزته سوى 200 ألف جنيه من التدعيمات التي وصلت للنادي عن طريق صندوق التدعيمات الذي قاموا بإنشائه.

نادي الزمالك، تعاقد بشكل رسمي مع المغربي محمود بنتايك، ويقترب من ضم الفلسطيني عمر فرج، لاعب فريق أيك السويدي، كما اقترب بقوة من التعاقد مع الغابوني أرون بوبيندزا، لاعب سينسيناتي الأمريكي السابق.

وحسب مصادر لـ"إرم نيوز" فإنه ردًّا على التساؤلات العديدة من الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الانفراجة المالية وممول صفقات الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، فيقف خلفها ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق.

أخبار ذات علاقة ردا على الزمالك.. الأهلي المصري يجهز صفقتين جديدتين

وفاجأ ممدوح عباس، يوم الأربعاء، الجماهير بمجموعة من الرسائل الغامضة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "‏قد أتسامح وقد أنسى فيما يخصني أنا شخصيًّا، أما فيما يخص نادي الزمالك فأبدًا لن يحدث".

وأضاف: "ليزايد المزايدون ولينافق المنافقون، ويبقى الزمالك كبيرًا".

واختتم: "وستريكم الأيام القادمة أن نادي الزمالك سينهض من كبوته، وسينفض التراب الذي علق به".

ورأى الكثيرون أن الرسالة تشير إلى أنه يسعى لحل كل الأزمات المالية التي يمر بها النادي سريعًا؛ لكي ينهض من كبوته استعدادًا للمباريات المقبلة؛ ما أثلج قلوب عشاق الفريق الأبيض.

ويوجَد فريق الزمالك في معسكر مغلق حاليًّا ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد ولمباراتي الشرطة الكيني بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم الـ14 من سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة باستاد القاهرة الدولي يوم الـ20 من سبتمبر الجاري.

كما يستعد الفريق الأبيض لمواجهة مرتقبة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، في موقعة كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها على ملعب "المملكة آرينا" بالسعودية، يوم الـ27 من سبتمبر الجاري.