السنغالي باكو يوجه طلبًا لمدافع الهلال

كشف كاليدو كوليبالي، نجم نادي الهلال السعودي، عن طلب قدمه له المشجع السنغالي الشهير آليو باكو، الذي زار تدريبات "الزعيم" في الموسم الماضي، وأخذ يهتف "أنا أحب الهلال.. لا إله إلا الله".

وكانت لقطات مصورة أظهرت المشجع السنغالي وهو يدعم ويساند نادي الهلال من مدرجات استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، مرددًا "الهلال، لا إله إلا الله"، ولاقت هذه اللقطات رواجًا واسعًا.

والتقى أليو باكو بلاعبي الهلالي والمدير الفني جورجي جيسوس، وشاركهم هتافه "الهلال، لا إله إلا الله"، ثمّ حَظِي بهدية تذكارية من النادي.

وقال كوليبالي في تصريحات إعلامية: "إنه (باكو) شخص محبوب جدًّا في بلادي، ويقوم بإعطاء مَن حوله طاقة إيجابية للغاية وأنا حقًّا أحب شخصيته، أحب أن يكون الناس سعداء وإيجابيين ومبتسمين".

وكشف مدافع نادي الهلال أنه تعرَّف على باكو، الذي يسافر في كل أنحاء العالم مع الفرق الوطنية المختلفة، في أحد معسكرات منتخب السنغال الأول، وهناك طلب منه هذا المشجع أن يزور السعودية، ويحضر تدريبات الزعيم.

وتابع كوليبالي: "بالفعل دعوت باكو لحضور أحد تدريبات الهلال، ومنذ ذلك الوقت زادت شعبية الزعيم كثيرًا في السنغال بفضل باكو وأدائنا أيضًا، وقبل حضوره ظهر مع مشجعين سنغاليين وهو يردد الهتاف الرائع (الهلال.. لا إله إلا الله) وهذا جعلني أشعر بالسعادة".

وأشار: "باكو سيأتي قريبًا للسعودية لأنه طلب مني العودة بالفعل لكن في الوقت الحالي لدينا العديد من المباريات فالوقت صعب للغاية من أجل دعوته، لكنه سيأتي قريبًا جدًّا، وأشكر جميع مشجعي الهلال والنادي للترحيب به وهو يشعر بالسعادة عندما يأتي إلى هنا".

وانضم كوليبالي للهلال في صيف العام الماضي قادمًا من تشيلسي، حيث نجح في حصد كل البطولات التي شارك فيها مع الفريق باستثناء دوري أبطال آسيا، البطولة التي ودعها الزعيم من نصف النهائي.