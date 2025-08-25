أكثر لاعب أثار استياء جماهير ليفربول أمام نيوكاسل

حقق ليفربول فوزاً مثيراً خارج دياره أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 مساء الاثنين في ختام الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وفرط ليفربول في تقدمه بثنائية ريان غرافينبيرش وهوغو إيكتيكي بعدما استقبل هدفين عن طريق برونو غيماريش ووليام أوسلا قبل أن يحرز البديل الواعد ريو نغوموها هدف الفوز في الدقيقة 90+10.

ورغم الفوز إلا أن جماهير ليفربول خرجت في حالة غضب عارمة تجاه أحد نجوم الفريق الإنجليزي.

هذا اللاعب هو كورتيس جونز نجم ليفربول الذي شارك أساسياً كلاعب وسط مساند لغرافينبيرش ولكنه تعرض لانتقادات.

اللاعب الدولي الإنجليزي أكمل 89% من تمريراته وفاز بكل الالتحامات الأرضية في أداء قتالي، لكنه أهدر فرصة كبيرة للتسجيل وهو ما فجر غضب الجماهير ضده.

وكتب أحد المشجعين عبر منصة إكس:" في الواقع، لم تكن لتعرف أن جونز كان يلعب.. لم يُقدّم أي شيء".

وقال مشجع آخر: " مشاهدة كورتيس جونز صعبة للغاية".. وأضاف ثالث: " جونز كان غير مرئي طوال المباراة!".

وقال مشجع رابع إن البطاقة الحمراء لغوردون لاعب نيوكاسل يونايتد لم تُحدث أي فارق في المباراة، وكتب في تغريدة قائلاً:" ليفربول يلعب بـ10 لاعبين جونز لم يكن موجوداً على أرض الملعب، لذا فإن بطاقة نيوكاسل الحمراء عوّضت ذلك".