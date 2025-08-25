التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
logo
رياضة

أكثر لاعب أثار استياء جماهير ليفربول أمام نيوكاسل

أكثر لاعب أثار استياء جماهير ليفربول أمام نيوكاسل
لاعبو ليفربول الإنجليزيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 أغسطس 2025، 11:43 م

حقق  ليفربول فوزاً مثيراً خارج دياره أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2 مساء الاثنين في ختام الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وفرط ليفربول في تقدمه بثنائية ريان غرافينبيرش وهوغو إيكتيكي بعدما استقبل هدفين عن طريق برونو غيماريش ووليام أوسلا قبل أن يحرز البديل الواعد ريو نغوموها هدف الفوز في الدقيقة 90+10.

ورغم الفوز إلا أن جماهير ليفربول خرجت في حالة غضب عارمة تجاه أحد نجوم الفريق الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف ورجل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

 هذا اللاعب هو كورتيس جونز نجم ليفربول الذي شارك أساسياً كلاعب وسط مساند لغرافينبيرش ولكنه تعرض لانتقادات.

اللاعب الدولي الإنجليزي أكمل 89% من تمريراته وفاز بكل الالتحامات الأرضية في أداء قتالي، لكنه أهدر فرصة كبيرة للتسجيل وهو ما فجر غضب الجماهير ضده.

أخبار ذات علاقة

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

ليفربول يصعق نيوكاسل بانتصار قاتل (فيديو)

 وكتب أحد المشجعين عبر منصة إكس:" في الواقع، لم تكن لتعرف أن جونز كان يلعب.. لم يُقدّم أي شيء".

تعليقات جماهير ليفربول بشأن مستوى جونز أمام نيوكاسل

وقال مشجع آخر: " مشاهدة كورتيس جونز صعبة للغاية".. وأضاف ثالث: " جونز كان غير مرئي طوال المباراة!".

أخبار ذات علاقة

مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

تقييم باهت لمحمد صلاح في موقعة نيوكاسل وليفربول

 وقال مشجع رابع إن البطاقة الحمراء لغوردون لاعب نيوكاسل يونايتد لم تُحدث أي فارق في المباراة، وكتب في تغريدة قائلاً:" ليفربول يلعب بـ10 لاعبين جونز لم يكن موجوداً على أرض الملعب، لذا فإن بطاقة نيوكاسل الحمراء عوّضت ذلك".

تعليقات جماهير ليفربول على أداء كورتيس جونز

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC