قال الاتحاد الدنماركي للدراجات إن اللاعبة الدنماركية سولبيورك مينكه أندرسون المتخصصة في سباقات الطريق اضطرت للانسحاب من أولمبياد باريس بعد أن صدمتها سيارة خلال التدريب في الساعات الماضية.

ونتيجة الحادث أُصيبت اللاعبة الدنماركية بكسر في أحد عظام الترقوة لتغيب بشكل رسمي عن منافسات أولمبياد باريس.

وكتبت أندرسون عبر موقع "إنستغرام" في ساعة متأخرة من أمس الخميس: "لا أجد الكلمات. فقط أشعر بحزن بالغ. الألعاب الأولمبية لا تزال حلمًا بالنسبة لي."

وفي بيان تمنّى الاتحاد الدنماركي للدراجات الشفاء العاجل لأندرسون كما استدعى المتسابقة ريبيكا كورنر بطلة سباق الطريق في البلاد للتوجه إلى باريس للمنافسة بدلًا من أندرسون في الدورة الصيفية إلى جانب إيما نورسغارد بيرغ، وسيسيلي أوتروب لودفيغ.

وستقام سباقات الدراجات على الطريق للسيدات، يوم 4 أغسطس المقبل، بينما تقام منافسات الرجال في الثالث من الشهر نفسه.

وتستضيف باريس المنافسات الأولمبية حتى يوم 11 أغسطس المقبل بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي ينتمون إلى 206 دول حتى العالم.

وتشمل أولمبياد باريس 2024 منافسات في 32 رياضة مختلفة على رأسها كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، بجانب ألعاب القوى، والعديد من الرياضات المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، منافسات دورة الألعاب الأولمبية على نهر السين في حفل استثنائي وفريد من نوعه.