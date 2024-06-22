ديكلان رايس: لاعبو منتخب إنجلترا يعانون الكثير من الضغوط

اعترف ديكلان رايس، لاعب خط وسط إنجلترا، أن لاعبي الفريق يشعرون بضغط هائل من أجل منح بلادهم لقبًا في إحدى البطولات الكبرى لأول مرة منذ 58 عامًا، وذلك بعد بداية متعثرة في بطولة أوروبا 2024.

وعلى الرغم من أن فريق المدرب غاريث ساوثغيت يتصدر المجموعة الثالثة، برصيد أربع نقاط ووضع قدمًا فعلًا في أدوار خروج المغلوب قبل مباراته يوم الثلاثاء أمام سلوفينيا، فإنه تلقى انتقادات لاذعة بعد تعادله 1-1 مع الدنمارك أول أمس الخميس.

وقال رايس: "جميعنا في حالة ماسة لجعل بلدنا فخورة.. نحتاج إلى الفوز بشدة، وأن نكون قادة، وأن نخرج إلى الملعب ونمنح الناس ذكريات تعيش مدى الحياة، وأحيانًا ربما أشعر أننا نضع الكثير من الضغط على أنفسنا، بينما يمكننا فقط الخروج إلى الملعب وندع الأمور تأخذ مجراها".