لاعبو ليفربول وفينيسيوس.. 5 فاتنات فضحن نجوم كرة القدم أمام جماهيرهم

كتب – نور الدين ميفراني

يستغل معظم لاعبي كرة القدم حول العالم منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة أنشطتهم وحياتهم الخاصة، سواء داخل الملاعب أو خارجها، غير أن هذه الوسائل تتحول أحيانًا إلى مصدر فضائح، حين يحاول بعض اللاعبين مغازلة فتيات أو دعوتهن للمواعدة.

وعادةً ما تلتزم معظم الفتيات الصمت إزاء تعرضهن للتحرش أو الإغراء عبر مواقع التواصل، إلا أن بعضهن قررن كسر هذا الصمت وفضح هؤلاء النجوم. وفيما يأتي أبرز الحالات:

الممثلة الأمريكية سيدني سويني ونجوم الدوري الإنجليزي

أفاد مصدر مقرب من الممثلة الأمريكية الشهيرة سيدني سويني، بأنها تلقت رسائل خاصة من لاعبين في أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال، يعرضون عليها مواعدتها بعد انفصالها عن خطيبها جوناثان دافينو.

وبحسب التقرير، عرض بعض هؤلاء النجوم على سويني السفر إلى أوروبا، وطلبوا عنوانها لإرسال باقات ورد وهدايا، إلا أنها رفضت جميع المحاولات، مؤكدة عدم رغبتها في إقامة أي علاقة معهم.

ولم تكشف الصحف البريطانية عن هوية هؤلاء اللاعبين، لكنها أكدت أن من بينهم نجومًا في ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي السابق.

عارضة الأزياء الألبانية ميليسا مع فينيسيوس وبنزيما ورافائيل لياو

نشرت عارضة الأزياء الألبانية ميليسا، المعروفة بتشجيعها لريال مدريد، مقاطع فيديو عبر حساباتها، أكدت خلالها تلقيها رسائل من عدة نجوم، بينهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي، والبرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان.

ووفق ما أظهرته الرسائل، اكتفى بنزيما بإلقاء التحية، بينما دعاها فينيسيوس إلى زيارته في منزله.

الروسية كيسي ولانسكي ونجوم ليفربول

اشتهرت كيسي ولانسكي بعد اقتحامها شبه عارية أرضية ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام.

وكشفت لاحقًا أنها تلقت رسائل عبر وسائل التواصل من بعض نجوم ليفربول، تضمنت عبارات غزل ومضامين حميمية، لكنها امتنعت عن ذكر أسمائهم.

كلوديا بافيل وإيكر كاسياس

صرّحت عارضة الأزياء كلوديا بافيل بأن الحارس الإسباني الأسطوري إيكر كاسياس، نجم ريال مدريد السابق، تواصل معها عبر وسائل التواصل وأبدى رغبته في أن يصبح أبًا مرة أخرى.

لكن كاسياس سارع إلى نفي هذه المزاعم جملة وتفصيلًا.

إيفانا كنول ونجوم كأس العالم

برز اسم إيفانا كنول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، خلال كأس العالم 2022 بفضل حضورها اللافت في المدرجات وتشجيعها لمنتخب بلادها. وأكدت لاحقًا أنها تلقت رسائل من عدة لاعبين شاركوا في المونديال، منهم من عبّر عن إعجابه، وآخرون قدّموا اعتذارات عن هزيمة فرقهم أمام كرواتيا، ومن بينهم نجم بارز في المنتخب البلجيكي.