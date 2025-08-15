تصعيد خطير من الأهلي المصري ضد الحكم محمد معروف

قرر النادي الأهلي المصري، التصعيد ضد محمد معروف، حكم مباراة الفريق الأحمر، ضد فاركو التي أقيمت أمس الجمعة، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على الرغم من فوز الفريق.

واستعاد الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بريقه بفوزه الكبير 4-1 على ضيفه فاركو، بفضل أهداف محمد شريف، وزيزو "هدفين"، وأخيرًا غراديشار.

وحقق الأهلي فوزه الأول في الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله 2-2 في الجولة الأولى مع مودرن سبورت بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة.

تصعيد ضد محمد معروف

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن مجلس الإدارة قرر تقديم شكوى ضد محمد معروف حكم اللقاء أمام فاركو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحكم كان يتصيد الأخطاء ضد لاعبي الأهلي خلال المباراة.

وتابع أن الحكم معروف أشهر أكثر من إنذار ضد لاعبي الأهلي بشكل فج وأيضا التعامل العنيف ضد اللاعبين.