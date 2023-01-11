كويلار يدخل في مشادة كلامية مع علي البليهي خلال مباراة الهلال والرائد (فيديو)
شهدت مباراة الهلال ضد الرائد، مشادة كلامية بين لاعبي الهلال كويلار وعلي البليهي، بسبب هدف التعادل الذي سكن شباك "الزعيم".
وواصل نادي الهلال نزيف النقاط في سعيه للحفاظ على لقب الدوري السعودي، وسقط في فخ التعادل بهدف لهدف أمام الرائد في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح حمد اليامي التسجيل وأحرز هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.
وأدرك يحيى سنبل التعادل للرائد بهدف في الدقيقة 76.
وبعد هدف التعادل التقطت كاميرا المباراة كويلار وهو يوبخ علي البليهي، حيث دخل الثنائي في مشادة كلامية.
ورغم تفوقه على الاتحاد في المباراة الماضية، واصل الهلال نزيف النقاط ليتعادل للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات.
وتعادل الرائد 1-1 مع الهلال على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ليعرقل انطلاقته في مباراة مقدمة من الجولة 15 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
ووصل الهلال إلى 26 نقطة من 13 مباراة ليحتل المركز الثالث متأخرا بثلاث نقاط عن النصر المتصدر الذي لعب 12 مباراة.
ورفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر.