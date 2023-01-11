كويلار يدخل في مشادة كلامية مع علي البليهي خلال مباراة الهلال والرائد (فيديو)

شهدت مباراة الهلال ضد الرائد، مشادة كلامية بين لاعبي الهلال كويلار وعلي البليهي، بسبب هدف التعادل الذي سكن شباك "الزعيم".

وواصل نادي الهلال نزيف النقاط في سعيه للحفاظ على لقب الدوري السعودي، وسقط في فخ التعادل بهدف لهدف أمام الرائد في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.