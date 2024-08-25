وجه أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، رسالة مثيرة إلى جماهير الفريق الأبيض في خضم أزمة مفاوضات رحيله عن الفريق الأبيض.

وتحوم الشكوك حول مستقبل اللاعب مع الزمالك خلال المدة المقبلة، بعد العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب.

وكان زيزو قد اجتمع مع مجلس إدارة نادي الزمالك، الأسبوع الماضي واستقر على تمديد عقده وإغلاق ملف العروض الخارجية.

وكان نادي نيوم السعودي قدم عرضًا لنادي الزمالك لشراء زيزو، ولكن النادي الأبيض يسعى بقوة لإقناع اللاعب بالبقاء.

ونشر زيزو صورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، خلال تأدية التدريبات البدنيه مع زميليه بالفريق الأبيض، يوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، اليوم الأحد.

وعلق زيزو على الصورة: "الاستعدادات للموسم القادم"، إذ عدَّها الجمهور إشارة لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وكان نادي نيوم قدم عرضًا للزمالك بقيمة 5 ملايين دولار، تسدد على قسطين، وهو ما رفضه مسؤولو الأبيض، في المقابل قدمت الإدارة البيضاء عرضًا للاعب مقابل البقاء مع الفريق المدة المقبلة.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والرحيل عن النادي بنهاية الموسم المقبل.