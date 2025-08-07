غاضب من مسؤول كبير.. عبد القادر يوجه طلبا عاجلا لمحمود الخطيب

كشف مصدر داخل الأهلي المصري عن آخر تطورات أزمة أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، والمزمع رحيله خلال الفترة المقبلة، حيث وجه اللاعب طلبا عاجلا إلى محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية، إلا أنه لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.

وتواجد اللاعب في تدريبات الفريق الأحمر، مساء الأربعاء، في ظل غلق باب القيد في الدوري المصري، ليقرر الجهاز الفني تواجده مع الفريق لحين البحث عن عرض آخر له في دوريات ما زال باب القيد بها مفتوحا، إذ لا يرغب خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على عبد القادر في الموسم الجديد، وسط أنباء عن رغبة اللاعب في الانتقال للزمالك، وهو ما يسعى النادي الأحمر لإفساده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن هناك أزمة كبيرة بين أحمد عبد القادر ومحمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي.

وأضاف: "عبد القادر يرى أن محمد يوسف تعنت معه في مسألة رحيله عن الفريق رغم أنه قدم العديد من المقترحات لإنهاء هذا الأمر الفترة الماضية".

وتابع المصدر: "عبد القادر يرفض بشدة الاستمرار في الأهلي بهذه الطريقة في ظل عدم مشاركته مع الفريق، خاصة أن الإدارة أبلغت خوسيه ريبيرو بعدم استمرار اللاعب وبالتالي قرر عدم الاعتماد عليه ضمن التشكيلة في الموسم الجديد".

واختتم: "عبد القادر طلب عقد جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب عدم وصول لحل نهائي مع محمد يوسف".

ونشر أحمد عبد القادر صورة له عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام" خلال تواجده في تدريب الفريق الأحمر عقب أنباء غيابه عن الحضور أمس، وقبل غلق باب القيد الصيفي بساعات قليلة.