3 صعوبات تواجه غوارديولا أمام إنتر ميلان

وفيما يلي 3 تحديات لغوارديولا أمام إنتر ميلان:

قوة إنزاغي في النهائيات

يعتمد إنتر ميلان على مدربه سيموني إنزاغي لإيقاف زحف مانشستر سيتي الذي يمتلك قوة هجومية فتاكة.

وتولَّى سيموني تدريب إنتر ميلان، في يونيو 2021، وقاد الفريق للتتويج بـ4 ألقاب حتى الآن، بواقع لقبين في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

ويملك إنزاغي نسبة فوز تبلغ 100% في المباريات النهائية، حيث خاض 7 مباريات نهائية كمدرب مع إنتر ميلان ولاتسيو فاز فيها جميعًا.

وفاز سيميوني مع لاتسيو على يوفنتوس 3/2 في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2017، ثم 2/0 على أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا 2019، ثم كأس السوبر الإيطالي 2019 على حساب يوفنتوس بنتيجة 3/1.

وواصل سيموني التفوق على منافسيه في المباريات النهائية بعد انضمامه لإنتر ميلان، حيث قاد الفريق للفوز 2/1 على يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي 2022، ثم على يوفنتوس بضربات الترجيح في كأس إيطاليا 2022، ثم على ميلان 3/0 في كأس السوبر الإيطالي في يناير 2023.

وأخيرًا منح إنزاغي إنتر ميلان الفوز 2/1 على فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا 2023 الشهر الماضي.