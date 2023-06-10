3 صعوبات تواجه غوارديولا أمام إنتر ميلان
سيكون المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني أمام تحدٍ جديدٍ عندما يلاقي إنتر ميلان، اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتقام المباراة النهائية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في إسطنبول الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ويسعى غوارديولا إلى قيادة مانشستر سيتي لأول لقب في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن غوارديولا حقق اللقب مرتين من قبل وكلاهما مع برشلونة عامي 2009 و2011.
لكن مهمة غوارديولا ومانشستر سيتي لن تكون سهلة أمام إنتر ميلان الذي فاز بلقب كأس إيطاليا، الشهر الماضي، ويسعى النيراتزوري إلى الفوز بدوري الأبطال للمرة الرابعة.
وفيما يلي 3 تحديات لغوارديولا أمام إنتر ميلان:
قوة إنزاغي في النهائيات
يعتمد إنتر ميلان على مدربه سيموني إنزاغي لإيقاف زحف مانشستر سيتي الذي يمتلك قوة هجومية فتاكة.
وتولَّى سيموني تدريب إنتر ميلان، في يونيو 2021، وقاد الفريق للتتويج بـ4 ألقاب حتى الآن، بواقع لقبين في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.
ويملك إنزاغي نسبة فوز تبلغ 100% في المباريات النهائية، حيث خاض 7 مباريات نهائية كمدرب مع إنتر ميلان ولاتسيو فاز فيها جميعًا.
وفاز سيميوني مع لاتسيو على يوفنتوس 3/2 في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2017، ثم 2/0 على أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا 2019، ثم كأس السوبر الإيطالي 2019 على حساب يوفنتوس بنتيجة 3/1.
وواصل سيموني التفوق على منافسيه في المباريات النهائية بعد انضمامه لإنتر ميلان، حيث قاد الفريق للفوز 2/1 على يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي 2022، ثم على يوفنتوس بضربات الترجيح في كأس إيطاليا 2022، ثم على ميلان 3/0 في كأس السوبر الإيطالي في يناير 2023.
وأخيرًا منح إنزاغي إنتر ميلان الفوز 2/1 على فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا 2023 الشهر الماضي.
عدم التوفيق في دوري الأبطال منذ مغادرة برشلونة
رغم النتائج المميزة لغوارديولا بشكل عام في دوري أبطال أوروبا إلا أن المدرب الإسباني لم ينجح في التتويج باللقب منذ رحيله عن برشلونة صيف 2012.
وقاد غوارديولا برشلونة للتتويج باللقب، في 2009 و2011، ووصل إلى نصف النهائي، في 2010 و2012، ثم وصل إلى نصف النهائي 3 مرات متتالية مع بايرن ميونخ ولم ينجح في قيادة الفريق للتتويج باللقب.
ومنذ انضمامه لمانشستر سيتي، في 2016، وصل الفريق للنهائي، في 2021، لكنه خسر 0/1 أمام تشيلسي، في حين ودع مانشستر سيتي من نصف النهائي مرة وحيدة، و3 مرات من ربع النهائي، ومرة من دور الـ16.
ويسعى غوارديولا إلى إنهاء فشله في التتويج بعيدًا عن برشلونة، بقيادة مانشستر سيتي للفوز على إنتر ميلان اليوم السبت.
طموح ورغبة إنتر
يملك إنتر ميلان طموحًا ورغبة كبيرة في التتويج مجددًا بدوري أبطال أوروبا الذي أحرزه آخر مرة العام 2010.
ويملك إنتر ميلان لاعبين أصحاب خبرة مثل إدين دجيكو الذي رحل عن مانشستر سيتي، في 2016، وروميلو لوكاكو المعار من تشيلسي، إلى جانب هاكان تشالهان أوغلو، ومارسيلو بروزوفيتش، ولاوتارو مارتينيز.
وستكون هذه أول مواجهة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان إذ لم يسبق أن تواجها من قبل في أي مباراة رسمية.
وتأهل إنتر ميلان لدور الـ16 مع بايرن ميونخ، ثم أطاح ببورتو وبنفيكا، وأخيرًا جاره ميلان في نصف النهائي.
وحافظ إنتر ميلان على نظافة شباكه في 8 مباريات من أصل 12 لعبها حتى الآن بدوري أبطال أوروبا.
وخلال طريقه إلى النهائي حقق إنتر ميلان الفوز 7 مرات، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، وتلقت شباكه 10 أهداف.