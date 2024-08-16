أحرز موسى ديابي نجم نادي الاتحاد السعودي، هدفًا رائعًا في شباك القادسية، خلال لقاء الفريقين مساء يوم الجمعة، في مباراة ودية.

ويلعب الفريقان مباراة ودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل استعدادًا للموسم الجديد.

ونجح موسى ديابي في إحراز هدف رائع، بعد أن راوغ نصف مدافعي القادسية، وأودع الكرة في الشباك.

أوباميانغ يسجل أول أهدافه مع القاسية

وفي الشوط الثاني نجح الجابوني أوباميانغ نجم نادي القادسية، في إدراك التعادل لفريقه.

وتحصل ناتشو الوافد الجديد على ركلة جزاء انبرى لها أوباميانغ، وسدد وسجل بمهارة.

وخاض فريق الاتحاد 4 مباريات ودية سابقة، وخسر الأولى أمام إشبيلية بنتيجة 1-0، والثانية أمام فارنسي بنتيجة 3-1، وخسر الثالثة أمام ريال بيتيس بنتيجة 4-1.

وفاز الاتحاد في مباراة وحيدة على فريق إنتر ميلان بنتيجة 2-0.

على الجانب الآخر يستعد فريق القادسية قبل بداية الدوري الجديد، بعد إبرام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونجح القادسية منذ بداية الموسم الصيفي في التعاقد مع عدد من أفضل النجوم أبرزهم بيير إيميريك أوباميانغ، ناتشو فيرنانديز، ناهيتان نانديز، جوليان كينونيس.