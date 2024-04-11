ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يتجاوز الاتحاد وفوز صعب للأهلي على زد (فيديو)

حقق الزمالك فوزا بنتيجة 3/0 على ضيفه الاتحاد السكندري، في الوقت الذي حقق فيه الأهلي فوزا صعبا بنتيجة 1/0 على زد اف سي، في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وسجل أحمد سيد زيزو وناصر ماهر هدفين في الدقيقتين 14 و34، ليتفوق الزمالك 2/0 في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ووقّع أحمد سيد زيزو الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 89.

وعلى استاد السلام، فشل لاعبو الأهلي قبل أن ينجح وسام أبو علي في تسجيل هدف في الدقيقة 89، ليحقق الفوز بنتيجة 1/0.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 18 نقطة من 12 مباراة في المركز الـ12، في حين جمدت الخسارة رصيد الاتحاد عند 27 نقطة من 16 مباراة في المركز الثالث.

ويملك الأهلي 21 نقطة من 10 مباريات في المركز التاسع، مقابل 24 نقطة من 17 مباراة لـ زد أف سي في المركز الخامس.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل في الجولة العاشرة من الدوري المصري على استاد القاهرة.