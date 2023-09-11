بعد فضيحة القُبلة.. استقالة روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني (فيديو)

وتصدرت أزمة قبلة لويس روبياليس لجيني هيروموسو المشهد الرياضي في إسبانيا منذ انتشار فيديو القبلة خلال مراسم تتويج المنتخب بمونديال السيدات.

وتم إيقاف روبياليس بشكل مؤقت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التأديبية بشأن الواقعة.

وقال روبياليس في برنامج بيرس مورغان: "نعم، لقد قررت الاستقالة من منصبي".

وأضاف: "بعد الإيقاف السريع من جانب الفيفا بالإضافة إلى باقي الإجراءات (التأديبية) التي تعرضت لها، من الواضح أنني لن أتمكن من العودة إلى منصبي".

وواصل روبياليس: "الإصرار على الانتظار والتشبث بالمنصب لن يقدم أي شيء إيجابيا، لا للاتحاد أو للكرة الإسبانية. من بين أمور أخرى، لأن هناك قوى بحكم الواقع ستمنع عودتي".

وقال روبياليس أيضا إنه استقال أيضا من منصبه كنائب لرئيس اليويفا.

وشدد روبياليس على أن القبلة كان بالتراضي، لكن الواقعة أثارت استياء بين اللاعبات في أوساط المجتمع الإسباني.

وبدا أن روبياليس متمسك بروايته، وقال "أؤمن بالحقيقة وسأبذل كل ما في وسعي لأكشفها".