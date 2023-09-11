بعد فضيحة القُبلة.. استقالة روبياليس من رئاسة الاتحاد الإسباني (فيديو)
أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقالته من منصبه، بعد الجدل الكبير الذي أثير حوله بسبب قبلة على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو، في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.
وتصدرت أزمة قبلة لويس روبياليس لجيني هيروموسو المشهد الرياضي في إسبانيا منذ انتشار فيديو القبلة خلال مراسم تتويج المنتخب بمونديال السيدات.
وتم إيقاف روبياليس بشكل مؤقت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات التأديبية بشأن الواقعة.
وقال روبياليس في برنامج بيرس مورغان: "نعم، لقد قررت الاستقالة من منصبي".
وأضاف: "بعد الإيقاف السريع من جانب الفيفا بالإضافة إلى باقي الإجراءات (التأديبية) التي تعرضت لها، من الواضح أنني لن أتمكن من العودة إلى منصبي".
وواصل روبياليس: "الإصرار على الانتظار والتشبث بالمنصب لن يقدم أي شيء إيجابيا، لا للاتحاد أو للكرة الإسبانية. من بين أمور أخرى، لأن هناك قوى بحكم الواقع ستمنع عودتي".
وقال روبياليس أيضا إنه استقال أيضا من منصبه كنائب لرئيس اليويفا.
وشدد روبياليس على أن القبلة كان بالتراضي، لكن الواقعة أثارت استياء بين اللاعبات في أوساط المجتمع الإسباني.
وبدا أن روبياليس متمسك بروايته، وقال "أؤمن بالحقيقة وسأبذل كل ما في وسعي لأكشفها".
يذكر أن المدعية العامة الإسبانية قدمت شكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم الموقوف لويس روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه؛ بسبب قبلة مزعومة على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو على غير رغبتها.
وجاء قرار المدعية العامة مارتا دورانتس خيل بعد تقدم هيرموسو بشكوى جنائية، والأمر متروك للمحكمة لتقديم اتهامات رسمية.
وقال المدعي العام للمحكمة العليا الإسبانية إن روبياليس قد يواجه اتهاما بالاعتداء الجنسي والذي قد تصل عقوبته بالحبس لمدة تتراوح بين عام وأربعة أعوام، إذا تقدمت هيرموسو، التي تقيم وتلعب في المكسيك، بشكوى.
كما أصدر لاعبو منتخب إسبانيا الأول للرجال بيانًا أدانوا خلاله تصرف روبياليس، كما تمت إقالة مدرب المنتخب النسائي وتعيين مدربة جديدة بدلًا منه.
ودخلت والدة روبياليس في إضراب عن الطعام نقلت بسببه إلى المستشفى نتيجة الواقعة.