موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد الياباني

ضرب نادي الهلال السعودي موعدا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2022 بعد الفوز 7/0 على الدحيل القطري في نصف نهائي الغرب اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال أوراوا يوم السبت 29 أبريل في ذهاب النهائي، على أن تقام مباراة الإياب في اليابان يوم السبت 6 مايو.

وسبق أن لعب الهلال أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي نسختي 2017 و2019.