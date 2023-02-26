موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريد الياباني
ضرب نادي الهلال السعودي موعدا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2022 بعد الفوز 7/0 على الدحيل القطري في نصف نهائي الغرب اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يستضيف الهلال أوراوا يوم السبت 29 أبريل في ذهاب النهائي، على أن تقام مباراة الإياب في اليابان يوم السبت 6 مايو.
وسبق أن لعب الهلال أمام أوراوا ريد دياموندز في نهائي نسختي 2017 و2019.
وفي نهائي 2017 تعادل الفريقان1/1 في الرياض قبل أن يفوز النادي الياباني على ملعبه 1/0 وينال اللقب.
وفي نهائي 2019 فاز الهلال على ملعبه 1/0 وخارج ملعبه 2/0 ليتوج باللقب.
ويريد الهلال التفوق على أوراوا والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والخامسة للزعيم.
وآخر فريق نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين هو الاتحاد السعودي وكان ذلك عامي 2004 و2005.
وقبل الاتحاد فعلها سوون سامسونج بلووينغز الكوري الجنوبي عامي 2001 و2002، وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي عامي 1997 و1998، وتاي فارمرز بانك التايلندي عامي 1994 و1995.
وأحرز الهلال لقب دوري أبطال آسيا 4 مرات من قبل وكان ذلك أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.
في حين فاز أوراوا ريد دياموندز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين وكان ذلك عامي 2007 و2017.