تحدث محمود حرب، مدير منتخب مصر الأولمبي، عن موقف الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمد النني من مباراة فرنسا المقبلة في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وفاز منتخب مصر الأولمبي بركلات الترجيح 5-4 على باراغواي، في مباراة ربع النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويلعب منتخب مصر مع فرنسا، في دور نصف نهائي أولمبياد باريس، يوم الاثنين، في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وكان زيزو خرج مصابًا في مباراة مصر وباراغواي الأخيرة في دور ربع النهائي، كما إن النني عانى إصابة عضلية بعد المواجهة ذاتها.

وقال حرب خلال تصريحات تلفزيونية: "اللاعبان خاضا تدريبات خفيفة في الجيم، وسنبدأ التدريبات اليوم، محمد النني غير مصاب وجاهز للمباراة المقبلة، وأحمد سيد زيزو أيضًا جاهز، كل اللاعبين بحالة جيدة".

وأضاف: "وصلنا إلى ليون، استعدادًا لمواجهة فرنسا، بالتأكيد المواجهة صعبة، لكن أيًّا كان الخصم لا بد أن نُقاتل لآخر دقيقة من أجل تحقيق حلمنا".

ويطمح الفراعنة لتحقيق الفوز في مباراة فرنسا والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، على أمل حصد أول ميدالية في تاريخ منتخب مصر.

ويواجه الفائز من مباراة مصر وفرنسا، المتأهل من مباراة نصف النهائي الآخر بين المغرب وإسبانيا.